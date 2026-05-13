Detienen a un hombre tras ser interceptado con droga en Arguineguín (Gran Canaria)

Droga y dinero incautado en Mogán (Gran Canaria) - POLICÍA LOCAL DE MOGÁN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Mogán (Gran Canaria) ha detenido en la madrugada del 8 de mayo a un hombre tras ser interceptado con 15 dosis termoselladas de presunta cocaína --7,59 gramos-- y 590 euros fraccionados en billetes en el Centro Comercial Ancora, en Arguineguín.

La detención se ha producido después de que agentes de paisano desplegados en la zona observaron a dos personas en actitud sospechosa dentro de uno de los establecimientos del centro comercial, siendo uno de ellos conocido por intervenciones previas del cuerpo policial, quien mostró un comportamiento nervioso al percatarse de la presencia de los mismos, según ha informado la Policía Local de Mogán en nota de prensa.

Seguidamente los agentes procedieron a intervenir y, durante el registro efectuado, localizaron un envoltorio oculto que contenía la citada droga y dinero. Debido a que la cantidad de sustancia incautada superaba los límites establecidos para consumo propio, los agentes detuvieron al hombre por un presunto delito contra la salud pública.

El detenido ha sido trasladado a las dependencias de la Policía Local de Mogán, donde han sido tramitadas las diligencias, que fueron remitidas junto con el individuo y los efectos intervenidos al Puesto Principal de la Guardia Civil de Puerto Rico para su posterior puesta a disposición judicial.