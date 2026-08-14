Detienen a 5 personas por secuestrar a un hombre en Las Palmas de Gran Canaria tras poner un GPS en su coche

Material encontrado en el interior de una de las furgonetas utilizadas en el secuestro de un hombre en el barrio de Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas como presuntas responsables de un delito de detención ilegal tras secuestrar el 19 de marzo de 2025 a un hombre en una calle del barrio de Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, y a quien previamente le habían puesto un GPS en su coche para controlar sus movimientos.

Las detenciones se han producido en el marco de la Operación Brida, una investigación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Canarias, y que se ha desarrollado después de que el 19 de marzo de 2025 la víctima fuera abordada por tres hombres en una calle del barrio Siete Palmas, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Los presuntos autores, que iban vestidos de negro y con el rostro parcialmente oculto, golpearon al hombre y lo introdujeron por la fuerza en una furgoneta, donde le maniataron, le taparon la boca con cinta americana y la amenazaron con un arma de fuego tipo revólver para, posteriormente, trasladarlo hasta otra zona de la isla, donde permaneció retenido durante un periodo de tiempo.

Asimismo en el trayecto, los presuntos autores habrían cambiado a la víctima de vehículo para dejarlo en libertad en el municipio de Telde, si bien previamente le sustrajeron su teléfono móvil y las llaves de un vehículo de alta gama.

En la investigación, los agentes localizaron la primera furgoneta utilizada en los hechos, estacionada en una zona de Las Palmas de Gran Canaria, y encontrando en su interior diverso material, además de comprobar que el vehículo llevaba una matrícula falsa perteneciente a otra de similares características.

Además, en el transcurso de la investigación, se localizó en los bajos del vehículo de la víctima un dispositivo GPS, que presuntamente habría sido colocado para controlar sus movimientos.

Finalmente, tras diferentes gestiones policiales, los agentes han logrado identificar y detener a cinco personas presuntamente relacionada con los hechos. Una vez concluidas las diligencias policiales, los arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, decretándose el ingreso en prisión para uno de ellos.