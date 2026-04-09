Detienen en Tías (Lanzarote) a uno de los líderes de la organización criminal irlandesa "Hutch"

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ARRECIFE (LANZAROTE), 9 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el cuerpo policial irlandés Garda Siochána, han detenido en Tías (Lanzarote) a un fugitivo que era buscado por su pertenencia a la organización criminal "Hutch", siendo uno de sus líderes.

El ahora arrestado tenía en vigor una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), pudiendo ser arrestado "en menos de 24 horas" tras la emisión de la alerta en el marco de la red ENFAST, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

El hombre estaba considerado como uno de los líderes de la célula de inteligencia de la organización criminal, además de ser presuntamente quien dirigía los movimientos de dinero junto a su padre.

Por ello, la policía tras tener conocimiento de su posible presencia en España inició un dispositivo para su localización, pudiendo dar con su paradero este miércoles, 8 de abril, en Lanzarote.

Una vez localizado, agentes de la Policía Nacional junto con efectivos de la Garda irlandesa, desplazados expresamente hasta España, lo arrestaron.

La organización criminal "Hutch" se construye alrededor de "fuertes lazos" familiares intergeneracionales y estrechas relaciones, durante varias décadas, en la ciudad de Dublín, y se le relaciona presuntamente con varias actividades delictivas graves, especialmente por su gran rivalidad con otra organización criminal, los "Kinahan".