La DGT lanza una nueva campaña de control de transporte escolar, saldándose la última en Canarias con 259 denuncias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha impulsado una nueva campaña especial de vigilancia y control centrada en el transporte escolar, que se desarrolla entre el 10 y el 16 de noviembre. En el caso de Canarias, la última se realizó en enero de 2025 y de los 362 vehículos de transporte escolar que fueron objeto de controles, 259 fueron denunciados.

En la última campaña, las denuncias tramitadas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil estuvieron mayoritariamente relacionadas, "como viene siendo habitual", por irregularidades administrativas, tales como no disponer de la preceptiva resolución de la autorización especial para realizar transporte escolar o no tener suscrito el seguro obligatorio de responsabilidad civil, tal y como exige la ley, según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias en nota de prensa.

En esta ocasión, la campaña la están desarrollando tanto los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, como los de las policías locales de los municipios que han decidido sumarse a esta iniciativa, y donde vigilan especialmente que los vehículos de transporte escolar circulen a la velocidad permitida y que sus conductores no hagan uso del teléfono móvil u otros aparatos que supongan distracción.

En este sentido, apuntan que los siniestros "más habituales" en los que se ven involucradas las guaguas escolares "están causados principalmente por circular a una velocidad inadecuada o por distracciones".

También se están realizando controles de alcohol y otras drogas entre los conductores y, debido a la importancia que tiene el cinturón de seguridad en caso de accidente, se presta especial atención al uso de los mismos en las guaguas escolares que los lleven instalados.

Señalan que las inspecciones también se han intensificado sobre estos vehículos, comprobando que las autorizaciones y documentos que deben tener son los correctos para la prestación del servicio. Además se está verificando que las condiciones técnicas y los elementos de seguridad del vehículo sean los que exige la normativa, así como los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor, tales como son el permiso de conducción o los tiempos de conducción y descanso.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, resaltó que se sigue "poniendo el foco sobre la seguridad" de los más pequeños, entre los que se encuentra "muy especialmente" el de sus desplazamientos.

"La cuestión de la seguridad en el transporte escolar es particularmente importante en entornos geográficos como el canario, donde el uso de las guaguas escolares es muy necesario ante la dispersión de algunos núcleos poblacionales. Por ello, esta campaña sirve para prevenir y concienciar, no solo a los profesionales del transporte colectivo, sino también a las madres y padres", apostilló.

Finalmente, indican que la guía de la Dirección General de Tráfico 'Al cole siempre seguros' recoge que el 90% de los siniestros de tráfico con menores que se produce en el momento de subir o bajar del vehículo o justo en los instantes inmediatos y, "en muchos casos, se trata de atropellos causados por una distracción".

Además añade que "gran parte" de esos siniestros con lesiones graves están relacionados con la "ausencia del uso adecuado" de los cinturones de seguridad.