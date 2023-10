Dimite el director general de Infraestructuras Educativas del Gobierno de Canarias, Fernando Miñarro

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Infraestructuras Educativas del Gobierno de Canarias, Fernando Miñarro, presentó este martes su dimisión alegando "motivos personales", confirman fuentes de la Consejería de Educación e Europa Press.

No obstante, en declaraciones a la 'Cadena Ser' ha precisado que su decisión se debe a un "tema de recursos" en su departamento y no a posibles "desavenencias" con el equipo de la Consejería que dirige Poli Suárez (PP).

"Si no tengo garantías de poder hacer mi trabajo, no pinto nada", ha destacado, subrayando que no tiene "garantías" de que se le dote de los recursos humanos "adecuados" para poder gestionar el trabajo que tienen por delante.

En esa línea, ha lamentado los problemas que arrastran los centros educativos de las islas desde hace años como la presencia de aulas modulares o estructuras con amianto, a lo que se suma, en pleno cambio climático, la escasez de sombras o la falta de espacios naturalizados.

"No lo veo claro en este momento", ha destacado, al tiempo que ha advertido de "algunas intenciones" de efectuar modificaciones en el reglamento orgánico por las que "se pretenden quitar las competencias en materia de contratación y otra serie de cambios" que "desvirtúan mucho" el futuro de la Dirección General de Infraestructuras.

Miñarro, que ocupaba la dirección general en representación de Agrupación Socialista Gomera (ASG), ya tuvo discrepancias en la pasada Legislatura con la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, cuando gestionaba la dirección general de Infraestructuras Turísticas