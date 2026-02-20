Dimite el director del Instituto Canario de la Vivienda procesado por un delito contra la libertad sexual

Archivo - El director del Icavi, Antonio Ortega, y el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en la conferencia telemática de Vivienda - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha informado este viernes de la dimisión del hasta ahora director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, que se hará efectiva en el próximo Consejo de Gobierno del Ejecutivo canario en los mandamientos de cese.

Esta dimisión se produce después de que el Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria procese a Ortega por un presunto delito contra la libertad sexual, según ha confirmado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Ante ello Clavijo ha especificado, en declaraciones a los periodistas en un acto en Santa Cruz de Tenerife, que "el miércoles pasado presentó la dimisión que se llevará a efecto el lunes en el Consejo de Gobierno donde se hacen los mandamientos de cese".

De todos modos, ha señalado que "como siempre" existe la presunción de inocencia pero, en este tipo de caso, se determinan "responsabilidades públicas o políticas y las judiciales", considerando que en una situación de esta índole se "requería una decisión de responsabilidad política que es la que se ha tomado".

Clavijo matizó que Ortega "no forma parte de Coalición Canaria (CC)", sino que el ya ex director del ICAVI es de Asamblea de Vecinos de San Mateo (Avesan), una de las asociaciones municipales que "en su momento apoyó la candidatura de CC en Gran Canaria pero no forma parte de CC".