Dinamiza Rural, un laboratorio para encontrar respuestas innovadoras a los desafíos estructurales de Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Dinamiza Rural del Gobierno canario es una de las líneas estratégicas de IRLab (Islas Responsables Lab), convirtiéndose en un laboratorio para encontrar respuestas innovadoras ante los grandes desafíos estructurales del archipiélago.

En este marco, el Gobierno de Canarias prevé desarrollar más de un centenar de iniciativas en zonas rurales a través de este proyecto, que se enmarca en la Estrategia Canaria de Reto Demográfico para revertir los procesos de despoblación y fragilidad socioeconómica que "afectan a buena parte" del territorio insular, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Canarias tiene actualmente 46 municipios con menos de 10.000 habitantes que, en su mayoría, comparten realidades como el envejecimiento de la población, la pérdida de servicios básicos, la escasa actividad económica, la brecha digital y, en muchos casos, el aislamiento geográfico.

Ante este marco, Dinamiza Rural apuesta por una estrategia de dinamización integral que se despliega desde el pasado mes de mayo sobre el terreno y continúa ampliando su alcance hasta final de año, consolidando una hoja de ruta "ambiciosa, diversa y anclada en el territorio".

El IRLab, instrumento de gobernanza avanzada, se articula en cinco grandes áreas, tales como son la Agenda 2030, Islas Responsables, Innovación en Gestión Migratoria, Innovación Social y Dinamiza Rural.

En lo que se refiere a Dinamiza Rural promueve cohesión territorial y desarrollo endógeno a través de la formación y profesionalización, el apoyo al emprendimiento, la valorización de productos locales, la recuperación de espacios comunitarios y el fortalecimiento de redes. También incluye talleres, encuentros de productores, rutas turísticas, ferias agroalimentarias, actividades culturales, asesoramiento técnico y mejoras en conectividad digital, todo desde un enfoque transversal que "prioriza la sostenibilidad, la igualdad y la participación comunitaria".

Destacan entre sus dimensiones más innovadoras la apuesta por la cultura y su vínculo con las actividades agraria y pesquera, así como la gastronomía basada en los productos de cercanía como motor de desarrollo, revalorizando el patrimonio paisajístico y cultural como fuente de cohesión social y orgullo local.

Señalan que los primeros resultados ya son visibles en municipios como Alajeró, Puntagorda o Tejeda, donde se han activado proyectos piloto que movilizan a la población y abren nuevas oportunidades en el sector primario, la hostelería y el emprendimiento juvenil.

De este modo, apuntan a que con Dinamiza Rural, el Gobierno de Canarias "no solo responde al reto demográfico, sino que propone un nuevo modelo territorial, donde el mundo rural deja de ser periferia para convertirse en un laboratorio vivo" de innovación social, económica y cultural.

En esta línea, el Gobierno canario celebrará para los días 2 y 3 de octubre, el I Congreso sobre Reto Demográfico, que se desarrollará en el Centro Cultural Guaires de Gáldar, y en el que se buscarán acuerdos colectivos y respuestas compartidas ante la pérdida de población en distintas zonas del archipiélago.

El congreso pondrá el foco en las personas, los territorios y el futuro de las islas y, como novedad, permitirá no solo la presentación de comunicaciones académicas y profesionales, sino también propuestas en formato cortometraje, una iniciativa innovadora que invita a narrar historias, desafíos y oportunidades del mundo rural canario desde el lenguaje audiovisual.