La diputada de CC María Fernández presenta su candidatura a las primarias del partido para el Cabildo de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional y portavoz de Coalición Canaria (CC), María Fernández, ha registrado este lunes su candidatura al proceso de primarias abierto por CC para liderar la lista al Cabildo de Gran Canaria, afirmando que lo hace con el objetivo de "ser elegida para poder presidir la isla y dar un vuelco en positivo a Gran Canaria".

Fernández ha admitido que presentarse a las primarias "no estaba en su hoja de ruta" pero tras el "apoyo y arrope" de sus compañeros, así como de los líderes de la organización, ha optado por tomar esta decisión, según ha informado CC en nota de prensa.

"No hay proyecto más ilusionante y motivador que presidir la isla que me vio nacer. Gran Canaria es la razón por la que en un momento dado he pausado mi carrera profesional de manera temporal como abogada para dar un paso y servir en la esfera pública. Ahora, tras meditarlo mucho, porque es una decisión importante, y con la confianza que me han trasladado mis compañeros de organización, la cual agradezco y me enorgullece, doy un paso al frente para optar a presidir esta isla", apostilló.

Fernández considera que el Cabildo insular "debe dejar de ser ese lugar donde van a terminar su vida política todos" los políticos, apostando así por un modelo de "renovación y modernización" de la institución insular, "con gente, ideas nuevas, energías y ganas de cambiar las cosas" para "acelerar el desarrollo de esta isla que lleva años estancado".

Para Fernández el Cabildo dispone de herramientas, así como del dinero en los bancos y las competencias en materia sociosanitaria para mayores, además de empleo, juventud, autónomos, para poder ejecutar proyectos "ambiciosos que mejore y cambies vidas".

En relación con ello, dijo que Gran Canaria tiene más de un 47 por ciento de paro juvenil, el "más elevado" de las ocho islas, apuntando que actualmente "no dejan a los jóvenes construir aquí un proyecto de vida. Esto debe cambiar", al tiempo que se refirió a la "situación límite" que viven "muchas familias como consecuencia de una pobre política sociosanitaria".

María Fernández, nacida en Las Palmas de Gran Canaria, es licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, desarrollando su trayectoria profesional como autónoma y emprendedora montando su propia empresa. Ha sido durante más de una década abogada en el turno de oficio, desempeñando trabajos en las especialidades de derecho civil, de familia y violencia de género.

En 2017 pasó a formar parte del gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias y a ofrecer sus servicios de asesoría en la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno regional. Actualmente es diputada en el Congreso por la provincia de Las Palmas.