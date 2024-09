La Diputada del Común exige a la UE que cumpla "de inmediato" el Pacto sobre Migración tras el naufragio de El Hierro

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputada del Común, Lola Padrón, ha lamentado el mortal vuelco de una embarcación en la isla de El Hierro donde han perdido la vida nueve personas y casi medio centenar están desaparecidas, y ha hecho hincapié en la necesidad de que la Unión Europea "cambie la mirada hacia Canarias con mucha más insistencia" y cumpla "de inmediato" el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

"No podemos esperar dos años, hay que garantizar que se pongan en práctica las medidas que se recogen en él, tales como el control de fronteras, la distribución de personas según sus intereses para que puedan realizar sus proyectos personales y todo aquello que influya en que los servicios y las islas no sean solo receptores de personas que puedan perder los derechos humanos, o como en este caso su vida, en el camino hacia un futuro mejor", afirmó Lola Padrón.

Desde la Diputación del Común se proclama la urgencia de que Europa tome medidas y se ponga en práctica el Pacto Europeo, "que es un buen pacto", insiste Padrón, quien recuerda que desde la institución que preside se viene exigiendo repetidamente "soluciones urgentes y no solo lamentarnos ante situaciones tan dramáticas, sino comprender que tenemos la necesidad de una coordinación efectiva de las instituciones públicas".

Incidió, además, en que "hay que sentarse y empezar a cambiar la mirada, pero no solo la mirada porque hay que mirar el problema de frente, no hay que estar rozándolo y bordeando como si no fuera con nosotros, no podemos mirar para otro lado, necesitamos el apoyo internacional, este es un fenómeno muy complejo pero un país y una comunidad autónoma no puede afrontarlo y menos sin coordinación, ni acuerdos".