El Diputado del Común ve necesario un gran pacto por la Dependencia en Canarias

Publicado 14/03/2019 13:12:56 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha reclamado un gran pacto por la Dependencias en las islas Canarias y ha entendido que el problema de este asunto es de funcionamiento y no solo de financiación.

Así lo ha puesto este jueves de manifiesto durante la presentación del Informe Anual correspondiente a 2018 que tuvo lugar en la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad del Parlamento de Canarias y en donde hizo un repaso por las acciones desarrolladas.

"El problema de la dependencia cuál es. El principal es que está duplicada. Hay que hacer dos visitas a la misma persona para el mismo expediente. Nuestros técnicos dicen que es un problema del funcionamiento y no solo de la financiación", aseveró.

Yanes puso sobre la mesa dos datos "importantes". En primer lugar que la ley da seis meses de plazo para resolver los expedientes y que Canarias multiplica por cuatro la media; y en segundo que las islas son la CCAA que menos recursos dedica a Dependencia --54,29 euros por habitante al año frente a los 129,72 euros de media en España--.

"La situación es tan complicada que nos gustaría que la Dependencia no formara parte del debate partidario, sino que fuera motivo de consenso. Creemos que sería necesario lograr desde este Parlamento un gran pacto por la dependencia en Canarias", afirmó.

LAS ACTUACIONES DE OFICIO AUMENTAN UN 460%

Por otro lado, comentó que las actuaciones de oficio del Diputado del Común han aumentado un 460% y que se ha actuado en seis desahucios de personas vulnerables y de 80 viviendas en Añaza.

La Institución también abordó diferentes vertidos de aguas residuales, queja en situaciones de escasez de agua en Fuerteventura o Mogán, en la accesibilidad de la segunda planta del IES Tegueste, o por la falta de luz y gas para llevar a cabo un ciclo en el IES Santa María de Guía.

La inseguridad de una vía en Los Realejos donde se habían producido diferentes accidentes fue otro de los asuntos tratados, así como la petición ciudadana de una unidad cardiorrespiratoria en Fuerteventura o las denuncias de malas condiciones en el Consultorio de Las Galletas.

Yanes explicó asimismo que se trabajó en el caso de una mujer transexual brasileña que se le retuvo en el CIE porque su documentación no correspondía a su sexo, un asunto que se pudo resolver.

Por otra parte, durante su intervención el Diputado del Común se refirió a los numerosos encuentros y reuniones celebrados durante el pasado año, como el que mantuvo con la plataforma ciudadana por el 5% para Educación, con la Federación de Asociaciones de Diabetes en Canarias, con afectados por las compras realizadas a través de internet, con los afectados por la fibrosis quística, con asociaciones de Discapacidad de La Palma y Fuerteventura, con afectados de hemofilia de Tenerife o con afectados por obesidad mórbida.

BEBÉS ROBADOS EN CANARIAS

También hubo un encuentro con el diputado David Carracedo sobre los bebés robados en Canarias. "Teníamos varios expedientes y los hemos reunido. Sabemos que se está tramitando una ley sobre este asunto y nosotros lo aplaudimos", aseveró Yanes.

"El problema continuó en los años 80, 90 y posteriores. He tenido la vivencia de hablar con personas que a los 40 años descubrieron que habían sido comprados en Madrid. Ellos quieren conocer su realidad y por eso es tan importante la ley", dijo.

PAGAR POR VER LA TELEVISIÓN EN HOSPITALES PÚBLICOS

De igual modo, hubo una reunión con ciudadanos que veían injusto tener que pagar por ver la televisión en los hospitales públicos. "Lo que hay que hacer es rescatar el servicio. Cuesta dinero pero son ustedes los que tienen que priorizar. Nosotros creemos que hay unas prioridades pero son ustedes los que tienen que hacerlo", insistió a los diputados.

Mientras, se refirió a otro encuentro con los opositores de las islas para abordar la situación de los aprobados sin plaza, ofreciéndose el Diputado del Común como intermediador.

"EN LA MEDIDA EN LA QUE SEAMOS MÁS CONOCIDOS, SEREMOS MÁS ÚTILES"

"Creemos que es muy importante acercarnos a la ciudadanía porque en la medida en que seamos más conocidos, seremos más útiles a la sociedad. Por eso hemos hecho un esfuerzo por dar a conocer qué es la Institución", dijo.

Además, agregó que es importante tomar la iniciativa en determinados asuntos, como es el caso de una Mesa de Trabajo para estudiar la problemática de las personas con TDH u otra sobre la pobreza infantil.

En materia de menores, Yanes señaló dos incumplimientos: la elaboración del segundo plan de infancia y adolescencia, "que se sigue sin cumplir"; y el desarrollo de una norma específica que desarrolle el funcionamiento de los puntos de encuentro familiar.

Respecto a la violencia de género, el Diputado del Común celebró la creación de una adjuntía especial y que en los últimos cinco meses de 2018 se haya aumentado un 560% el número de actuaciones en la materia. "La gestión de las quejas ha mejorado --prosiguió-- y, por lo tanto, la gestión a los ciudadanos".

PIDE MÁS COLABORACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES

Finalmente, destacó que, aunque la evolución es positiva, a las administraciones públicas les sigue costando dar respuesta a los ciudadanos. "Muchas piensa que no es su trabajo dar información", lamentó.

"Nuestra institución --prosiguió--, que ha actuado con absoluta independencia, se ha visto en muchos casos con el silencio por respuesta. Es inadmisible. Hemos tenido que firmar 285 recordatorios de deber legal de colaboración y 89 advertencia de declaración de obstruccionismo".

Yanes explicó que hay organismos públicos que, por el contrario, han hecho un esfuerzo por colaborar. "De los 52 ayuntamientos que he visitado, más de la mitad se quejan de falta de personal y dicen que no han podido contestar porque solo tienen un técnico y no le ha dado tiempo", apuntó.