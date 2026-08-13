Diputados reflexionan en el videopodcast del Parlamento sobre el reto demográfico y el envejecimiento en Canarias

Archivo - Diputados en el Parlamento debaten en un videopodcast sobre el reto demográfico y el envejecimiento en Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha estrenado este jueves una nueva entrega de su videopodcast institucional, conducido por la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, en la representantes de todos los grupos parlamentarios analizan el desafío de la demografía y el envejecimiento de la población en el archipiélago canario.

Bajo el título 'Demografía y envejecimiento: el reto de la Canarias del futuro', este nuevo espacio reunió a representantes de las formaciones con presencia en la Cámara para debatir sobre las principales transformaciones sociales que vive Canarias y las propuestas necesarias para afrontar sus consecuencias, según ha informado la institución cameral en una nota.

Durante el encuentro se han abordado cuestiones como el descenso de la natalidad, el envejecimiento de la población, las dificultades de emancipación de los jóvenes, el acceso a la vivienda, la inmigración, la sostenibilidad de los servicios públicos, la dependencia, la movilidad y la planificación del territorio.

En la apertura del programa, Astrid Pérez ha señalado que Canarias vive "importantes cambios demográficos" que condicionarán el futuro de las islas y defenderá la necesidad de impulsar espacios de reflexión desde el diálogo parlamentario para buscar soluciones compartidas a estos desafíos.

En el videopodcast han participado Nayra Alemán, del Grupo Parlamentario Socialista; Jana González, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario; Juan Manuel Casañas, del Grupo Parlamentario Popular; Esther González, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias-Bloque Canarista; Paula Jover, del Grupo Parlamentario Vox; Jesús Ramos Chinea, del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera; y Raúl Acosta, del Grupo Mixto-Agrupación Herreña Independiente.

CINCO BLOQUES

El videopodcast se estructura en cinco bloques temáticos dedicados a analizar la realidad demográfica de Canarias, la vivienda y la juventud, la inmigración y los servicios públicos, el envejecimiento y la dependencia, así como la movilidad y los retos de futuro.

Con esta iniciativa, el Parlamento continúa apostando por nuevos formatos audiovisuales para acercar la actividad parlamentaria a la ciudadanía, fomentar el debate público y promover la participación en torno a los asuntos que marcarán el presente y el futuro del Archipiélago.