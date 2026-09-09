El dique flotante de Hidramar, listo para empezar a operar en Tenerife tras una inversión de 40,7 millones

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El dique flotante Hidramar Ultra 22000, de Tenerife Shipyards, prevé empezar a operar el próximo 18 de septiembre tras una inversión de 40,7 millones y más de una década de trabajo desde que se puso la primera piedra del astillero en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

El complejo ha sido inaugurado este miércoles en el dique del Este con la presencia del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la ausencia de dirigentes políticos de CC y PP, entre ellos el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez.

La infraestructura, de 240 metros de longitud total y 48 metros de manga exterior, permitirá cubrir una franja de mercado hasta ahora desatendida en el archipiélago, especialmente en el segmento de buques tipo 'Panamax', barcos de carga con las dimensiones máximas de 32,3 metros de manga para poder cruzar el canal panameño.

De hecho, para el viernes 18 de septiembre ya se prevé la varada de un barco de estas características, con un coste de unos 1,5 millones de euros.

En las reparaciones participarán unos 600 trabajadores y ahora mismo se están terminando todos los trabajos de acero, calderería y tubería y el barco varará para hacer toda la revisión de la propulsión y el tratamiento del casco.

Tiene capacidad para varar buques de hasta 180 metros de eslora y 22.000 toneladas --el doble que se permite ahora en Canarias-- y llegó a la isla en abril tras una travesía de casi dos meses desde China en la que se tuvo que sortear las dificultades geopolíticas derivadas de la guerra de Irán para poder cruzar el canal de Suez.

El proyecto cuenta con respaldo de la Unión Europea en España a través del Feder y los incentivos regionales del Gobierno de España, que han cubierto la mitad de la inversión, unos 20,3 millones.

El CEO de Hidramar, Jonathan Pérez, ha destacado el "riesgo" asumido por la compañía por tratar de ayudar al desarrollo industrial de Canarias y que el archipiélago solo ofrezca "sol y playa" pero al mismo tiempo ha lamentado la "carrera de obstáculos" desde que tuvieron la idea, en 2013.

Ha recordado como fueron dirigentes de CC -quienes les ofrecieron un "mar de facilidades" pero a la hora de la verdad, muchas decisiones y normativas de administraciones de CC con apoyo del PP han lastrado la ejecución del proyecto, pero al mismo tiempo les han hecho "más fuertes".

"Por el camino ha habido un montón de engaños o de medias verdades que han hecho que el proyecto desde esa primera piedra hasta el día de hoy haya recorrido más de 11 años de trámites burocráticos y todavía no tenemos 100% claro de que el próximo viernes día 18 podamos varar el dique", ha comentado.

No ha ocultado el "descontento" del grupo con CC y PP y al contrario ha agradecido al PSOE y al expresidente de la Autoridad Portuaria, su colaboración en la pasada legislatura para que el proyecto siguiera adelante.

Ha incidido en que el dique será un "salto enorme" para la industria naval de Tenerife y el archipiélago aparte de que la ambición "es más grande aún" ya que quieren crear en Granadilla otro astillero industrial con capacidad para nueve barcos de forma simultánea.

Pérez ha puesto como ejemplo del "tortuoso camino" burocrático el "tener que cortar unos 'dolphins' que fueron diseñados para atracar con seguridad en Granadilla, por tratarse de una zona con más viento, por no tramitar una ampliación de concesión de cuatro metros".

60 EMPLEOS DIRECTOS

El jefe técnico de Hidramar, Rafael Rolo, ha valorado que gracias al dique ya se pueden hacer reparaciones en seco en Tenerife y destacado la iniciativa que va a generar en puestos de empleo directos e indirectos y el ahorro de costes a los armadores pues se reduce el tiempo.

Ha señalado que el dique puede elevar en dos horas un buque para poder empezar a trabajar lo que lo hará "muy competitivo" y se ha mostrado "orgulloso" de que tenga bandera española y cuente con registro de Santa Cruz de Tenerife.

Igualmente ha valorado la apuesta del grupo por hacer "cosas diferentes" y no solo "pintar y varar" y remarcado que aumentará la capacidad productiva en un 30%, se crearán 60 puestos de trabajo directos y aumentará un 130% la demanda de mano de obra de la industria auxiliar.

Anselmo Pestana ha apuntado que el dique flotante refuerza la "capacidad estratégica" de Tenerife en el Atlántico Medio ya que era un "error" no aprovechar la posición geográfica del archipiélago para participar de la actividad económica derivada de la reparación de buques.

Además ha resaltado la colaboración público-privada para desarrollar el proyecto gracias a los fondos Feder y los incentivos regionales e incidido en que será un "símbolo" de una Canaria que confía en sus posibilidades y se abre al desarrollo económico a través de la industria.