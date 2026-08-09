Divulgación científica y astroturismo se fusionarán el próximo 12 de agosto en La Matanza de Acentejo (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife y la Consejería de Cultura, Museos y Deportes, colaborará en la celebración del Encuentro Astronómico Cielos Tenerife Nordeste 2026, que se celebrará el martes 12 de agosto en el Parque Natural El Montillo, en La Matanza de Acentejo.

La iniciativa, que fusiona divulgación científica, observación del eclipse solar, astroturismo y promoción de los recursos naturales de Tenerife, está organizada por el Centro de Iniciativas y Turismo del Nordeste de Tenerife (CIT Nordeste) y el Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo, según ha informado el Cabildo en una nota.

El encuentro, que comenzará a las 18:00 horas, aprovechará la celebración del eclipse solar parcial del 12 de agosto para acercar la astronomía a la ciudadanía y, al mismo tiempo, reforzar la promoción de Tenerife como destino de referencia para el turismo astronómico.

El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, ha señalado que este encuentro demuestra que la cultura científica también puede ser "una herramienta para divulgar, educar y poner en valor" el territorio. "Queremos contribuir a acercar la astronomía a todos los públicos y aprovechar acontecimientos como este eclipse para despertar el interés por la ciencia, especialmente entre los más jóvenes", ha añadido.

Por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, ha destacado la "capacidad extraordinaria" de la isla para conectar "naturaleza, conocimiento y experiencias únicas". De este modo, ha valorado las condiciones privilegiadas de la isla para la observación del cielo, con espacios naturales de gran valor, que permiten ofrecer experiencias turísticas diferenciales, sostenibles y vinculadas al territorio.

SOBRE EL EVENTO

El encuentro se desarrollará entre las 18:00 y las 00:00 horas, y tendrá carácter gratuito. Los asistentes podrán disfrutar de una observación segura del eclipse solar parcial mediante gafas homologadas, telescopios y explicaciones científicas, además de actividades familiares, talleres educativos y una observación guiada de las Perseidas y del cielo de verano.

El Parque Natural El Montillo, en La Matanza de Acentejo, constituye, además, un espacio de especial interés para el desarrollo del astroturismo, al estar reconocido como recurso turístico certificado Starlight y reunir unas condiciones excepcionales para la observación del cielo nocturno.

Asimismo, el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife (MCC), del Cabildo de Tenerife, anima a la ciudadanía a disfrutar del eclipse de Sol que tendrá lugar este martes y recuerda la importancia de utilizar protección homologada para observarlo con seguridad.

REPARTO DE GAFAS

En el marco de la campaña 'Una vista única. Cuídala', del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la ONCE y la Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España, el museo ha repartido gafas homologadas para la observación del eclipse de forma gratuita entre sus visitantes desde el pasado 27 de julio y hasta que se agotaron las existencias. La iniciativa tuvo como objetivo promover una observación segura de los eclipses solares y concienciar sobre la importancia de proteger la vista durante estos fenómenos astronómicos.

El fenómeno de este martes 12 de agosto forma parte de una tríada de grandes eclipses solares que podrán observarse desde España en 2026, 2027 y 2028, con dos eclipses totales y uno anular. Además, dos semanas después, durante la Luna llena, podrá observarse un eclipse parcial de Luna desde Canarias.