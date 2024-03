Domínguez considera "muy importante" que Canarias sea capaz de inyectar inversión pública para crecer el 2%

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha considerado este lunes "muy importante" que la comunidad autónoma sea capaz de inyectar inversión pública para poder crecer alrededor del 2 por ciento, ya que por debajo de esta cifra en el PIB implica "no crear empleo".

Por ello, tras conocerse los datos del paro que han bajado en la cifra mensual en 88 personas en las islas, manifestó que les "preocupa" la situación, ya que por debajo del 2 por ciento del PIB no se crea empleo y los datos que manejan desde la Consejería de Economía y algunas entidades privadas apuntan a que Canarias puede conseguirlo pero "es muy importante" ser capaces de inyectar a la economía la inversión pública.

En este ámbito, dijo en declaraciones a los periodistas antes de participar en un desayuno de Prensa Ibérica, que ahí Canarias tiene "gran dificultad" y muestra de ello, matizó, es que cuando llegaron al Gobierno regional se encontraron un dato, que admitió le "ha sorprendido", y es el nivel de ejecución de los fondos públicos.

"Hemos tenido, por ejemplo con los fondos extraordinarios Next Generation, una ejecución en consejerías como Transición Ecológica de un 8 por ciento. Por lo tanto, nos queda hasta el 2026 para ejecutar y justificar 1.034 millones de euros. Estos son datos sumamente preocupantes porque si no somos capaces de inyectar lo ordinario y lo extraordinario, no creceremos al 2 por ciento y si no crecemos al 2 por ciento, no crearemos empleo", apostilló.

De todos modos, indicó que Canarias ha crecido en 2023 como "ninguna otra comunidad autónoma, un 3,9 por ciento en cuanto a su PIB" se refiere y en materia de empleo también se ha producido un crecimiento "importante", señalando que el "mayor" incremento que se ha producido se ha hecho en Canarias.

Sin embargo, admitió que hay un dato que le "preocupa y mucho, y es que hay menos horas de trabajo, es decir, más personas empleadas, menos horas trabajando", lo que apuntó que "es muy significativo" porque el principal objetivo del Gobierno canario "es conseguir mejorar el poder adquisitivo de los canarios".

Esto significa, dijo, "no que tengan más euros en el bolsillo, si puede ser bien, pero que con los euros que tengan sean capaces de consumir más bienes y servicios", afirmando que es el principal objetivo en el que van a trabajar y de ahí que incidirán en la productividad.

En este sentido, dijo que ha nacido un nuevo concepto, el de "trabajadores pobres", y es aquí donde se habla "de la rentabilidad del trabajo, rentabilidad para el empleo, para el trabajador, poder adquisitivo para el trabajador". Expuso que lo que se necesita es que se "tenga euros en el bolsillo y con esos euros pueda consumir bienes y servicios, pueda llegar bien al final de mes".

En cuanto a la formación, apuntó que en Canarias existe un "divorcio" en cuanto a la oferta y la demanda porque se están formando a personas para puestos de trabajo que "ya están copados o no existen, y dejando de formar en los que hay una oportunidad futura".

Por ello entiende que son "muchos" los retos del Gobierno de Canarias para poder entonces "mejorar esa capacidad, ese poder adquisitivo de todos los canarios".

Además se refirió a que el 85 por ciento del tejido empresarial en Canarias es la Pyme y el autónomo, que "necesitan más músculos" y hay que "ayudarles para internacionalizarse, para tener mayor potencia y de esa manera mejorar el empleo" en las islas.