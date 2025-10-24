Domínguez cree que Canarias sigue en la "senda del crecimiento" de los últimos meses y se muestra optimista

Archivo - Manuel Domínguez, vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha considerado este viernes que el archipiélago sigue en la "senda del crecimiento" de los últimos meses a pesar de que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejen una subida del paro de 15.100 personas (+9,6%) durante el tercer trimestre, hasta situarse en los 172.200 desempleados.

Domínguez indicó, en declaraciones a los periodistas, que los datos de la EPA exponen, por un lado, que "sube el número de desempleados", si bien matizó que "hay que hacer un paréntesis y decir que es una comparativa trimestral"; mientras que por otro lado el número de afiliados "empieza a superar esa barrera psicológica del millón".

Por ello, consideró que Canarias "sigue en la senda del crecimiento" en los últimos meses, de ahí que espera que a cierre del ejercicio el número de desempleados "sea menor" que en el ejercicio 2024 y que los afiliados "sean mayor" que en el año anterior.

Asimismo se refirió a los datos publicados esta semana y que apuntan a que el crecimiento del PIB va a estar por encima del 2%, lo que afirmó "anima a pensar que habrá creación de empleo a lo largo del 2025", por lo que dijo que son "optimistas" y creen que en ese sentido van a "seguir evolucionando".