Domínguez dice que se acabó señalar "con el dedo" al PP tras el recurso de Castilla-La Mancha sobre menores ante el TC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha afirmado este jueves que se acabó señalar "con el dedo" al PP por la distribución de menores migrantes no acompañados tras el anuncio del Gobierno de Castilla-La Mancha de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto-ley.

"Ya esto no es una cuestión del Partido Popular, es una cuestión de todas las regiones de este país", ha señalado a los periodistas, subrayando que cada comunidad está "halando la brasa a su sardina" y por ello, ha vuelto a solicitar al Gobierno central que "cumpla la ley".

"Nos dijeron que cuando se aprobase el decreto se acababa el problema de la inmigración irregular, que se derivaba a los menores, que se acababa con la llegada de cayucos, que no morirían más personas en el mar. Ya lo ven, no es cierto. Hoy en día tenemos una ley que se está incumpliendo y quien tiene que hacerla cumplir, que es el Estado, no la hace cumplir", ha afirmado.

En esa línea ha apuntado que los gobiernos están "para eso" aunque no les "guste" la ley, como ha llegado a reconocer la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "La ley no siempre nos gusta a todos, pero las leyes están para cumplirse", ha señalado.