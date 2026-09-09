Domínguez dice que no se fía de Sánchez con la reforma de la financiación: "Es un Gobierno traidor y mentiroso"

Archivo - El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), ha mantenido este miércoles no se fía del presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese al apoyo del Ejecutivo regional al nuevo modelo de financiación autonómica.

"Es un Gobierno traidor y mentiroso", ha señalado en la sesión de control del Pleno del Parlamento a pregunta del Grupo Socialista, poniendo como ejemplo que "no van a poner" los 100 millones para la reconstrucción de La Palma --lo aprobado en el Decreto Canarias es habilitar al Gobierno regional-- ni 43 millones para vivienda o 42 millones para empleo.

Ha reprochado a la presidenta del grupo, Nira Fierro, que "aplaudía" cuando la primera propuesta era de 611 millones y ahora gracias a que el PP y el Gobierno "han presionado constantemente" se ha subido hasta más de 1.300 millones.

El vicepresidente no duda de que el Gobierno central va a "mentir" y ha espetado a Fierro que mientras el PP canario ha defendido siempre su apoyo en cuestión migratoria, se "hubiese posicionado" al lado de Pedro Sánchez.

"Son unos súbditos del Gobierno de España que nos ha traicionado y nos ha mentido constantemente", ha explicado.

Fierro ha cargado contra la "sangrante ausencia" del PP canario en los dos grandes debates de esta legislatura, la reforma de la ley de extranjería para impulsar la derivación de menores migrantes y la reforma del sistema de financiación autonómica.

Ha destacado la "valentía" del Gobierno central de afrontar un debate sobre un modelo que estaba "caducado" y le ha pedido al vicepresidente que inste a los diputados canarios en el Congreso que voten a favor del nuevo sistema.

La diputada socialista ha ironizado con las vacaciones de la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), que motivaron que fuera la de Presidencia, Lady Barreto (CC), la que representara al Ejecutivo en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Ha preguntado a Domínguez si hubiera rechazado 1.300 millones más para Canarias si fuera presidente y no ha dudado en decir que los populares canarios están en el Ejecutivo "para calentar el sillón porque "para lo importante y los votos" queda el PSOE.

"No han parado de traicionar a esta tierra en toda la legislatura", ha agregado.