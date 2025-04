Domínguez insta al Estado a actuar rápido con el reparto de menores migrantes: "Siguen llegando niños a Canarias"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y también presidente del PP en las islas, ha instado al Gobierno de España a actuar rápido con el reparto de los 4.400 menores migrantes no acompañados (4.000 tutelados en la actualidad por el archipiélago y 400 por Ceuta) porque "siguen llegando niños a nuestra tierra".

"Yo creo que el Gobierno debe de actuar de manera rápida porque siguen llegando niños y tienen que ser ya derivados", ha dicho este martes en declaraciones al programa 'Más de uno Canarias' de Onda Cero y recogidas por Europa Press.

Con todo, Domínguez entendió que si Canarias no hubiese conseguido que el problema de los menores migrantes no acompañados en las islas fuera una noticia a nivel nacional no se hubiera podido conseguir la solución de la distribución de estos miles de jóvenes entre las CCAA.

"El Gobierno de España se mueve en función de la rentabilidad electoral --observó-- y cuando esto ya le estaba quemando es cuando toma la decisión porque hace un año se dijo exactamente lo mismo que se está diciendo hoy y no se hizo".

Además, el vicepresidente señaló que todo el mundo sabe que el cumplimiento del compromiso para el reparto "va a ser complejo" y que, mientras tanto, en las islas se sigue atendiendo a estos chicos con la mayor dignidad posible y "no hacinados como dice el Tribunal Supremo".