Domínguez (PP) carga contra unos presupuestos "injustos, irreales e irresponsables"

El portavoz popular insta al Gobierno a "apretarse el cinturón" y presentar un plan de alivio fiscal más ambicioso

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular, Manuel Domínguez, ha dicho que los presupuestos son los más "injustos, irreales e irresponsables" de la historia de Canarias porque arrastran "una losa demasiado pesada" pues incurren en deuda e incrementan los impuestos al depender de los PGE.

En su defensa de la enmienda a la totalidad ha dicho que los PGE "nacen viciados" pues no están avalados por ningún organismo oficial de, ahí que entienda que son "una gran mentira de principio a fin" y que es "difícil" justificar que se apoyen.

Ha cargado contra la falta de previsión del Gobierno --"no han acertado en una"-- y advertido de que las cuentas "crean falsas expectativas" para los canarios pues se proyectan inversiones que después no se ejecutan.

Domínguez ha dicho también que "es una vergüenza" que no se haya ejecutado aún un plan de vivienda en La Palma, lo que demuestra la "incapacidad manifiesta" para ejecutar el presupuesto pese a que el Gobierno ha tenido a disposición muchos recursos económicos.

De hecho ha comentado que en 2023 habrá un superávit de 185 millones lo que abre la puerta a "bajar los impuestos".

En su opinión, no hay plan de alivio fiscal en Canarias, al contrario un "castigo fiscal", con incremento de impuestos desde 2019, al tiempo que ha subrayado que las familias que no presentan declaración de la renta no tienen ahorro fiscal y que la subida de las hipotecas es muy superior.

Los populares proponen bajar el IGIC, el recibo de la luz para que los consumen más de 10Kwh, el impuesto de telecomunicaciones o la bonificación del "impuesto a la muerte" y el de Patrimonio porque Canarias tienen que ser "polo de inversión extranjera".

Ha reclamado también un plan "contra la economía sumergida" para aumentar los ingresos de la comunidad autónoma y más "racionalización del gasto" pues gobernar consiste "en gastar mejor", reducir la administración y "apretarse el cinturón como han exigido a la ciudadanía".

Domínguez ha alertado del "riesgo elevado" de convertir ingresos coyunturales en "gastos estructurales" y afeado al Ejecutivo de no apostar por los sectores productivos porque "la ideología les puede" dado que la creación de empleo es que la permite combatir la pobreza.

Ha dicho que Canarias no tiene un problema de recursos económicos sino un "gravísimo problema de gestión".