Domínguez (PP) muestra su apoyo al obispo de Canarias y dice que hay que evitar que los migrantes "se jueguen la vida"

Archivo - El presidente del PP de Canarias y vicepresidente canario, Manuel Domínguez - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha mostrado este sábado su apoyo al obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, en relación a la migración, al tiempo que ha señalado que lo que hay que evitar es que los inmigrantes "se jueguen la vida".

Domínguez, en declaraciones a los periodistas en un acto en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), ha criticado que la inmigración "ha sido utilizada en los últimos años como arma arrojadiza electoral" y como "elemento de enfrentación" entre comunidades autónomas y ciudadanos, señalando que hasta Vox ha llegado a "atacar a la iglesia".

"Yo no puedo hacer otra cosa que defender, en este caso al obispo de la Diócesis canaria, que ha dicho algo que es coherente. ¿Cómo no vamos a ayudar a alguien que se ha jugado la vida?. Lo que tenemos que hacer es evitar que se jueguen la vida, lo que tenemos que hacer es evitar que mueran en el mar, lo que tenemos que hacer es controlar nuestra frontera, pero una vez están en Canarias, ¿cómo le vamos a dar la espalda?", apuntilló.

Así, ha cuestionado que como alguien que afronta la situación "de asumir la responsabilidad de gestionar", de "entrada diga que a estas personas no hay que atenderlas", y prosigue preguntando "¿Cómo puede ser que haya alguien que diga que a unas personas que llegan a esta tierra buscando un futuro mejor hay que abandonarlas?".

Ante ello, expuso que "hay que evitar que vengan de esa manera", así como que "hay que cerrar esa frontera pero lo que no" se puede hacer "es darle la espalda" a los migrantes que llegan.

Por ello quiso mostrar en su "nombre, en nombre del Partido Popular de Canarias", su "más sincero apoyo al obispo" que ha dicho algo que "tiene toda la lógica del mundo".