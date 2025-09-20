Domínguez (PP): Si el Gobierno de Sánchez le falla a La Palma con los 100 millones, aquí estará el Gobierno de Canarias

"No los vamos a dejar solos", ha señalado el presidente del Partido Popular en Canarias y vicepresidente regional en la clausura del inicio del curso político en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, ha defendido este sábado "si el Gobierno de Pedro Sánchez le falla a la isla de La Palma con los 100 millones comprometidos, aquí está el Gobierno de Canarias para cumplir con ellos (...). Les vamos a sustituir". "No los dejaremos solos", ha dicho.

En el municipio del Puerto de la Cruz, en Tenerife, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, y el presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, han clausurado el acto de apertura del curso político del PP de Canarias. En el acto también ha intervenido el presidente de los populares tinerfeños, Lope Afonso.

De este modo, durante su intervención, Domínguez ha pronosticado un curso político en el que habrá que recordar "todo lo sufrido desde Canarias con el Gobierno de España". "Pedro Sánchez ha pasado de 11 sesiones de fotos en la isla de la palma, con el volcán vivo, a incumplir sus compromisos con la isla. Aún están esos 100 millones para su reconstrucción que no han llegado aún", ha recordado el vicepresidente regional.

Por ello, ha señalado que si el Gobierno de España "le falla a la isla de La Palma con los 100 millones", ha proseguido, "aquí esta el Gobierno de Canarias para cumplir con ellos", por lo que el Ejecutivo regional, ha dicho, "no dejará solos" a los palmeros.

"¿Y qué ha pasado con esa bonificación del 60 % del IRPF? Quizá, Pedro Sánchez está esperando a que los palmeros 'si necesitan ayuda, que la pidan'", ha ironizado en relación a otro de los compromisos adquiridos con la isla tras el paso del volcán.

"El sanchismo hoy se comporta como una bestia herida, que se tambalea con el único objetivo de sobrevivir, algo sumamente peligroso. Por eso, no podemos confiarnos y no podemos dejar de trabajar entre todos para conseguirlo", ha deseado.

Ha proseguido enfatizando la "urgencia" que existe por que vuelva "la decencia" a la Moncloa, que llegue el Partido Popular al Gobierno, y que el próximo presidente de España sea Alberto Núñez Feijóo", ha aseverado Domínguez, que ha mostrado su deseo de que culmine "el sanchismo perverso", un final que, pronostica, llegará "más pronto que tarde".

"Hoy, aquí, veo hambre de ganar, de luchar, un partido cohesionado y unido, con el único objetivo ganar en las próximas elecciones", ha culminado.

EL PP DE TENERIFE

Por su parte, el presidente del PP de Tenerife, Lope Afonso, ha celebrado que, al margen del contexto nacional, el verano en Tenerife "se le de bien" al Partido Popular, en una clara mención a la recuperación de alcaldías en los últimos tiempos, más recientemente la de Güímar. "Y volveremos a recuperar en poco tiempo la del municipio de la Guancha", ha adelandado el presidente de los populares tinerfeños.

Además, en clave nacional, ha mostrado la unidad y fortaleza del PP de Tenerife para dar su apoyo a la candidatura de Núñez Feijoó en las próximas elecciones nacionales.

De este modo, ha insistido en esbozar así la "unión y cohesión" que existe en Tenerife, sobre todo para volver a "confiar en la política útil", que se "echa de menos" y que "volverá a nuestro país" en cuanto llegue a la Moncloa Alberto Núñez Feijóo.