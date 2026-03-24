Domínguez ve "godo" el decreto anticrisis porque "olvida" a Canarias y exige compensaciones al Gobierno

Archivo - El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, en una comparecencia en el Parlamento de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha afirmado este martes que el decreto anticrisis aprobado por el Gobierno central es un "decreto godo" porque se "olvida" de las islas, al no tener en cuenta sus especificidades.

En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha valorado la predisposición de la primera fuerza de la oposición para pactar medidas que ayuden a mantener el poder adquisitivo de la familias canarias ante los efectos de la guerra en Oriente Medio, ya que "el tú más no cabe".

Domínguez ha reconocido la "afección directa" al archipiélago de la guerra porque genera "inflación importada" y para hacerle frente la comunidad autónoma necesita o compensaciones desde el Estado o que se flexibilice la regla de gasto para poder liberar recursos o acudir al endeudamiento.

Ha descrito que el Ejecutivo baraja bajar el IGIC del combustible del 1% al 0% o devolver el impuesto del combustible a los transportistas pero todo está "supeditado" a que el Estado apruebe compensaciones o flexibilice reglas fiscales.

Nira Fierro, presidenta del Grupo Socialista, ha defendido las propuestas de su grupo para amortiguar los efectos de la guerra y "proteger" a las personas "más vulnerables" caso de la extensión de las bonificaciones al carburante a todas las islas, exenciones fiscales, ayudas a la ganadería, fomentar el desarrollo de las renovables o tratar de contener el aumento del precio de la cesta de la compra.

Por ello ha pedido al vicepresidente "un poquito más de ingenio" para evitar el encarecimiento de los productos básicos y que tome decisiones de "forma compartida" con el PSOE.