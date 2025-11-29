Domínguez(PP) dice que Canarias "no puede seguir penalizada" por el Gobierno de España

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, en Vecindario - PP DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) de Canarias, Manuel Domínguez, ha señalado este sábado que la comunidad autónoma "no puede seguir penalizada" por el Gobierno de España, que acusó de mirar "para otro lado".

Domínguez así lo expuso en Vecindario (Gran Canaria), donde ha presidido la reunión de la Junta Directiva Autonómica del partido, un encuentro donde analizó la situación política del archipiélago y la gestión del Gobierno de España respecto a los principales retos de las islas, según ha informado el PP en nota de prensa.

Canarias, matizó, "necesita soluciones y el Gobierno de España solo ofrece titulares que no se traducen en hechos", al tiempo que criticó el reciente decreto del Consejo de Ministros sobre la recuperación de La Palma, que calificó como una "falsa aportación del Estado".

Señaló que el Gobierno de España ha anunciado 100 millones de euros para la reconstrucción de la isla, sin embargo aseguró que "aporta cero" euros, ya que "lo único que hace es permitir que Canarias use su propio superávit", el que se ha generado "con una gestión responsable. No ponen ni un euro y, encima, actúan como si estuvieran haciendo un favor".

Esta decisión, apuntó Domínguez, demuestra una "preocupante falta de compromiso" del Ejecutivo central con La Palma y el resto de canarios, incidiendo en que están --el Gobierno canario-- reconstruyendo La Palma "con recursos propios mientras el Gobierno evita asumir su responsabilidad. Esto es injusto y profundamente desleal".

Por otro lado, lamentó que el Gobierno de España "no solo se desentienda", sino que "ponga obstáculos" a la acción del Ejecutivo canario. "Mientras unos intentamos trabajar con seriedad y resultados, otros se dedican a poner palos en las ruedas. Canarias no puede seguir penalizada por un Gobierno que mira para otro lado", apuntilló.

A la reunión autonómica asistió la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, lo que consideró "demuestra, una vez más, que Canarias es una prioridad para el Partido Popular a nivel nacional".

Además indicó que la presencia de Fúnez "no es ocasional ni protocolaria, sino un compromiso continuado con los canarios. Aquí no se trata de fotos ni gestos vacíos. Se trata de acompañar, de escuchar y de trabajar codo con codo para fortalecer la sanidad, las políticas sociales y la calidad de vida de quienes viven en este archipiélago".

Domínguez defendió el proyecto "sólido" del PP para España y para Canarias que, afirmó, se está "construyendo desde todos los niveles del partido. La presencia de Carmen refuerza ese trabajo y lo convierte en medidas concretas".

Finalmente, sobre la manifestación convocada por el Partido Popular este domingo en Madrid, dijo que con ella se quiere "poner voz a millones de españoles que sienten que el rumbo del país se está desdibujando. España vive un momento crítico" y necesita "estabilidad, claridad y un Gobierno que gobierne para todos, no solo para sus socios".

Por ello, apuntó el PP exige elecciones "ya, porque los españoles merecen poder decidir su futuro. España necesita pasar página. Y eso solo se consigue dándole la palabra a los ciudadanos".