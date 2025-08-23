Dos conatos de incendio se declaran de forma simultánea en El Hierro, donde se suman más medios a la extinción

Medios Áreos Trabajan En La Extinción De Dos Conato De Incendio Declarados En La Isla De El Hierro - CABILDO DE EL HIERRO

VALVERDE (EL HIERRO), 23 (EUROPA PRESS)

Dos conatos de incendio forestal se ha declarado este sábado en la isla de El Hierro, uno de ellos en la zona de Las Asomadas, próximo a la carretera de La Cumbre, y el segundo en las laderas próximas al Mirador de Las Playas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Ambos se han declarado de forma simultánea en torno a las 14:15 horas de este sábado, según informa el Cabildo insular en sus perfiles sociales.

Los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales del Gobierno de Canarias (EIRIF) han informado en la tarde de este sábado de la activación de medios aéreos en El Hierro y La Palma para el incendio declarado en El Pinar. Uno está actuando y dos desplazándose en la zona.

También han sido movilizados otros tres helicópteros del operativo, uno de ellos interviniendo con descargas de agua.

Además, el Centro de Coordinación de la Operativa Insular de la isla ha procedido a evacuar, de forma preventiva, la zona de acampada Hoya del Morcillo. También se ha procedido al cierre de la carretera HI-4, desde el tramo comprendido entre la rotonda de San Andrés-El Pinar hasta esta última población.