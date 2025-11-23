Dos detenidos tras robar un furgón y utilizarlo para sustraer motocicletas en Las Palmas de Gran Canaria

Sucesos.- Dos detenidos tras robar un furgón para sustraer motocicletas en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA LOCAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, adscritos a la Unidad Territorial de Barrios, ha tenido el viernes 21 de noviembre a dos hombres, de 47 años y de 16 años, respectivamente, tras presuntamente robar un furgón que habría sido utilizado para sustraer motocicletas en la capital grancanaria.

Los hechos ocurrieron en la tarde de esa misma jornada, cuando Policía Nacional alertó al Centro de Emergencias Municipal, (CEMELPA), y éste a su vez a los agentes, de un furgón que había sido sustraído y que circulaba por el barrio de la Minilla.

Así, los agentes de la Unidad Territorial de Barrios, en circulación por la GC-23, observaron cómo en sentido contrario circulaba un furgón con la puerta trasera abierta.

Cuando los agentes trataron de darle el alto, el conductor de la furgoneta emprendió su huida, iniciándose así una persecución por la GC-23, en dirección subida. Tras colisionar con el vehículo policial, el vehículo redujo bruscamente la velocidad, girando hacia la rotonda de la Ballena y circulando en dirección prohibida, obligando a los vehículos apartarse para evitar ser envestidos.

La persecución policial continuó por Carretera del Norte, donde al quedar detenidos por motivos del tráfico, uno de los agentes consiguió abrir la puerta del conductor, quién, en consecuencia, procedió a iniciar bruscamente la marcha, cayendo una motocicleta de las sustraídas. Se observó que en la parte trasera iba un varón.

DETENCIONES

Mientras, uno de los agentes se quedó auxiliando a una mujer que había caído por las maniobras realizadas por el furgón durante la persecución, y el otro efectivo continuó la operación hasta ser envestido gravemente, impidiendo la marcha del vehículo policial.

El furgón fue abandonado finalmente en la calle Luis Correa Medina con otra motocicleta en su interior. Posteriormente, las unidades de apoyo recorrieron la zona, logrando localizar a las dos personas ahora detenidas en la calle Virgen de las Angustias.

Por su parte, la mujer de 57 años que quedó auxiliada por el agente tuvo que ser trasladada en la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario para ser asistida de las lesiones.