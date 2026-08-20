Dos heridas, entre ellas una menor de edad, tras una colisión entre cuatro vehículos en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, entre ellas una menor de edad, han resultado heridas este jueves tras producirse una colisión entre cuatro vehículos en la Autovía Marítima, a la altura de Vegueta con dirección sur, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:00 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando la colisión entre cuatro vehículos con una mujer atrapada en el interior de uno de ellos, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a las dos personas afectadas, una mujer de 36 años y una menor de 7 años, que presentaron heridas de diversa consideración. Finalmente, fueron trasladadas al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, respectivamente.