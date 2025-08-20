Dos heridas, una en estado grave, tras una colisión múltiple en la TF-1, a la altura de Adeje (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado heridas en la mañana de este miércoles, una en estado grave, tras producirse una colisión múltiple en la TF-1, en sentido sur, antes de la salida de Armeñime, en el municipio de Adeje, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 07:51 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de bomberos liberaron a una de las heridas que quedó atrapada en el interior del vehículo. Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario valoró a las dos afectadas, una de ellas en estado crítico con varios traumatismos de carácter grave.

Fueron trasladas en ambulancia a Hospiten Sur y Hospital Universitario Ntra. Sra. de la Candelaria.

La Guardia Civil instruyó las diligencias y el personal de carreteras limpió la vía.