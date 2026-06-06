Dos heridos tras impactar su turismo contra una ladera en una carretera de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 37 años, y una mujer, de 32 años, han resultado heridos, uno de ellos de carácter grave, tras impactar su turismo contra una ladera en la GC-500, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en el kilómetro 22 de la vía GC-500, a las 03.51 horas, y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar a la zona comprobó que el hombre, de 37 años, presentaba en el momento inicial de la asistencia politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Asimismo asistió a una mujer, de 32 años, que inicialmente presentaba policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron bomberos de San Bartolomé de Tirajana, que rescataron a los afectados del vehículo, ya que habían quedado atrapados en el interior del mismo; mientras que agentes de la Guardia Civil realizaron las diligencias, y junto a Protección Civil colaboraron en el dispositivo.