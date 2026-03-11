Dos heridos moderados al colisionar sus turismos en la TF-1, a su paso por Arico (Tenerife)

Archivo - Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 33 y 48 años, han resultado heridos de carácter moderado tras colisionar sus turismos y volcar uno de ellos en la TF-1, en sentido Santa Cruz de Tenerife, a su paso por la zona de Las Eras, en el municipio de Arico, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se produjo a las 23.22 horas de este martes y hasta el lugar se trasladaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobaron que el hombre, de 33 años, presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Asimismo el personal del SUC asistió a un hombre, de 48 años, que en el momento inicial presentaba lesiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital San Juan de Dios.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que aseguraron los vehículos accidentados y colaboraron con el resto de recursos de emergencias, mientras que personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife limpió la vía, y agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.