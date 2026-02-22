Dos heridos tras sufrir un atropello en Santa Úrsula (Tenerife)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 80 años, y una mujer han resultado heridos este sábado tras sufrir un atropello en la carretera España, en el municipio de Santa Úrsula, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 18:04 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los dos heridos, que presentaron traumatismos y policontusiones de carácter moderado. Una vez estabilizados, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias y al Hospiten Bellevue.