Dos investigados acusados de estafar más de 75.000 euros a través de una tienda fraudulenta en internet

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil han investigado recientemente a dos personas, dos varones de 22 años, vecinos de Lugo y Barcelona, acusados de un delito de estafa a través de internet y otro delito de blanqueo de capitales, por estafar más de 75.000 euros por medio de una tienda online fraudulenta.

Los hechos se conocen cuando la denunciante pone en conocimiento de la Guardia Civil que tras descargarse una conocida plataforma que ofrece servicios de streaming por suscripción (películas, series, documentales, etc.), a través de una web/tienda de aplicaciones 'no oficial', distinta a la que utilizaba habitualmente, comenzaron a llegarle correos electrónicos de entidades bancarias por diversas operaciones económicas realizadas en su nombre.

En concreto, se le notificó un préstamo de 50.000 euros y dos transferencias bancarias de 13.000 y 14.587 euros, según precisa la Benemérita en una nota de prensa emitida a los medios.

Puntualizan, además, que, para realizar la descarga, la víctima debió introducir los datos personales y bancarios exigidos por la fraudulenta tienda, siendo éstos utilizados por los acusados para realizar la estafa.

Así, durante la investigación, los agentes de la Guardia Civil especializados consiguieron reunir las pesquisas y pruebas necesarias para identificar a los supuestos autores, así como bloquear las cuentas bancarias beneficiarias de las transferencias con el dinero estafado. Para ello ha sido necesaria la colaboración de los Equipos @ de Lugo y Barcelona.

Las diligencias instruidas ya han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.