Dos personas mayores afectadas de carácter moderado tras sufrir síncopes por el calor en Tenerife y La Palma

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 69 años, y un hombre, de 89 años, han resultado afectados de carácter moderado al sufrir durante este sábado síncopes por el calor --Canarias se encuentra en riesgo por altas temperaturas-- en las islas de Tenerife y La Palma.

En concreto, en Arona (Tenerife) una mujer, de 69 años, tuvo que ser atendida a última hora del mediodía al sufrió un síncope en cuando se encontraba en la vía pública, en el Paseo Litoral.

En este caso, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que la afectada había sufrido un síncope de carácter moderado, por lo que una vez recuperada, fue trasladada en una ambulancia al Hospital del Sur.

Por otro lado, un hombre, de 89 años, fue asistido tras sufrir un síncope por un golpe de calor en la vía pública la calle Marcelino Camacho Pérez de Garafía (La Palma) durante horas del mediodía.

En este caso, el personal del SUC recuperó al afectado y lo trasladó en ambulancia de soporte vital básico al Centro de Salud de Garafía.