Dos personas mayores heridas de diversa consideración tras salirse de la vía su turismo en Arona (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 82 años, y un hombre, de 88 años, han resultado heridos de diversa consideración al salirse de la vía su turismo en Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido este viernes en la Avenida Rafael Puig Lluvina del citado municipio, lugar hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la mujer presentaba inicialmente un traumatismo en miembro superior de carácter moderado, salvo complicaciones.

Asimismo asistió al hombre que presentaba policontusiones de carácter leve, salvo complicaciones. Ambos heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Hospitén Sur.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que se encargaron de las diligencias correspondientes.