Ecologistas cargan contra ASG, NC-bc, PSOE y Vox por tratar de "suavizar" la ley de alquiler vacacional

Alquiler vacacional - GUESTREADY

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Canarias Tiene un Límite ha denunciado este jueves las intenciones del PSOE, Agrupación Socialista Gomera (ASG), Nueva Canarias y VOX se "suavizar" la ley de alquiler vacacional al rebajar la calificación de la vivienda vacacional de actividad no inocua a inocua.

De prosperar esta modificación, indica, se facilitaría el alta de nuevas viviendas turísticas y la continuidad de muchas otras al eliminar las exigencias reforzadas en materia de ruidos, salubridad, seguridad y tramitación administrativa que hoy exige la norma.

Para Canarias Tiene un Límite "resulta incomprensible que formaciones políticas trabajen para debilitar una ley que, hasta el momento, apenas ha logrado reducir en un millar las viviendas vacacionales registradas, de las más de 74.000 que llegó a contabilizar el registro".

En esa línea expone que lo que hace falta en las islas es una oratoria a la vivienda vacacional porque "no se trata únicamente de contener el crecimiento turístico, sino de frenar la conversión directa de vivienda residencial en alojamiento turístico".

Los ecologistas indican que la ley "apenas ha tenido tiempo de desplegar efectos reales" y cree que su efecto dependerá en gran medida de la voluntad de las administraciones locales para inspeccionar y regular esta actividad en sus municipios, "algo que todavía está por comprobarse".

Sin embargo, prosiguen, "antes incluso de conocer ese resultado, ya hay partidos trabajando mano a mano con el lobby vacacional para suavizarla".

Así, la plataforma comenta que "resulta evidente que una actividad turística que se implanta en suelo residencial, que genera molestias, deterioro del entorno y un mayor consumo de recursos, debe seguir clasificada como actividad no inocua, y pese a ello, una vez más, hay partidos dispuestos a hacerle el trabajo al lobby turístico, en este caso a Ascav".

Igualmente alerta de que ASG y el Grupo Mixto han presentado sendas enmiendas para "blindar" la situación de El Hierro, La Gomera y La Palma, y que pretenden amparar viviendas vacacionales que no se adaptan a la nueva ley pues se "duplica de cinco a diez años el plazo transitorio" del que disponen las viviendas ya existentes en las 'islas verdes' para seguir explotándose antes de regularizarse.

A esto se suma la petición del presidente de La Palma, Sergio Rodríguez, de fijar "excepciones adicionales" para la isla alegando la necesidad de recuperación tras la erupción volcánica de 2021, "un argumento que los propios datos desmienten, ya que La Palma tiene hoy 500 viviendas vacacionales más que antes de la erupción".

La acumulación de estas enmiendas, indican los ecologistas, "confirma que no se trata de un caso aislado, sino de un movimiento coordinado desde distintos grupos para vaciar de contenido una ley que, muy al contrario, debiera ser más protectora del derecho a la vivienda".

LAS ISLAS VERDES NO PUEDEN SER "ZONA DE SACRIFICIO"

Para la plataforma, "las llamadas 'islas verdes' no deben convertirse en zonas de sacrificio, permitiendo una mayor flexibilidad que perpetúe la crisis de la vivienda y sus impactos ambientales".

Además apunta que la Ley canaria de vivienda vacacional se trata de una norma limitadora "poco radical" en comparación con las normativas de lugares como Barcelona, que ha sentenciado la desaparición de todas las viviendas de uso turístico de la ciudad para noviembre de 2028, cuando venzan las más de 10.000 licencias vigentes y dejen de renovarse.

"El propio Ayuntamiento barcelonés ha optado por que ni una sola vivienda de uso turístico conserve su licencia, devolviendo ese parque al mercado residencial", señala, al tiempo que cuestiona que tres partidos, PSOE, Nueva Canarias y ASG, "que dicen representar posiciones en favor del acceso a la vivienda, coinciden en allanar el camino a la actividad que más está expulsando a la población de sus viviendas y generando graves efectos medioambientales".

En su opinión, "si revisamos las declaraciones de bienes públicas de algunos de estos parlamentarios y parlamentarias como Casimiro Curbelo, entendemos que estas presiones son también por interés económico personal".

Desde Canarias Tiene un Límite solicitan a las cuatro formaciones que "se retracten" de estas intenciones y piden al conjunto del Parlamento canario un "compromiso real" por la defensa del derecho a la vivienda y por la "reducción de las actuales e insostenibles cifras turísticas que soportan las islas, cifras que tienen graves consecuencias ambientales y sociales".