La economía canaria podría volver a niveles de 2019 en 2022 cuando se espera un crecimiento del 9,6%, según BBVA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La economía canaria podría volver a niveles de 2019 en el año 2022 cuando se espera un crecimiento del PIB del 9,6 por ciento, pasando previamente por un incremento del 8,1 por ciento del PIB en 2021 aunque siempre muy dependiente de la evolución de la pandemia y de la inmunización de grupo derivada de la vacunación.

Así, lo ha expuesto el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, durante la presentación del informe anual 'Situación Canarias', acto en el que han estado presente también la directora territorial de BBVA en Canarias, Guadalupe Hernández, entre otros.

Al respecto, Cardoso ha considerado que si se produce una vacunación "masiva, rápida y eficiente" que permita alcanzar "cierta inmunidad de grupo antes de verano" de 2021 se iniciará una recuperación "intensa". De todos modos, ha afirmado que este año ha comenzado "de manera incierta", por lo que "no" descarta una contracción de la economía en el primer semestre del año motivada por la segunda y tercera ola de la pandemia.

Así, aunque ha reconocido que se prevé estar en "estancamiento" en el primer trimestre del año, en el segundo trimestre de este 2021 sí se espera que en la medida de que se produzca una flexibilización en la movilidad dentro de España, sobre todo, haya un crecimiento del 2 por ciento, lo que repetido durante cuatro trimestres "sería un crecimiento del 8 por ciento" en el año, matizando que donde se vería mayor incremento sería en el tercer y cuarto trimestre.

En cuanto a la creación de empleo, ha señalado que "es probable que no se cree este año mucho", ya que ha indicado que si la economía va bien, "gran parte del éxito" será recuperar a "buena parte" de las personas que están en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Por ello, ha afirmado que la tasa de paro "continuará siendo relativamente elevada".

Si bien, ha indicado que Canarias podría crear unos 11.000 nuevos empleos en el periodo comprendido entre 2019 y 2022. Este sería uno de los ítem que podría darse de cumplirse el escenario, pudiendo así la economía canaria volver a los previo de la pandemia.

Así, la confianza en que el año 2022 sea el de recuperación también lo basa en la expectativa que se tiene de que se llegue al verano con "cierto grado de inmunidad de grupo", en cuanto a que a partir de abril, mayo, haya una ampliación de la inoculación de la vacuna y esto pueda permitir recuperar un 50 por ciento del turismo extranjero que se habría perdido en 2020, de tal forma que los sectores más beneficiados serán los relacionados con la hostelería.

EL PIB CANARIO SE CONTRAJO UN 15% EN 2020

Por otro lado, ha señalado que Canarias ha sufrido una "caída histórica" de su economía en el año 2020, ya que el PIB se contrajo un 15 por ciento, siendo este descenso uno de los mayores dentro de España (-11%), lo que ha apuntado fue consecuencia de la "mayor exposición" que su economía tiene a los sectores que se han visto más afectados por las restricciones que se tuvieron que implementar para evitar o contener el contagio del coronavirus.

De todos modos, ha puntualizado que las medidas públicas que se adoptaron "han acertado en el diagnóstico" en cuanto a lo que era necesario, lo que ha permitido evitar una mayor destrucción de puestos de trabajo.

Cardoso sí que ha matizado que la crisis provocada por la pandemia ha sido "diferencial y heterogénea" en el archipiélago tanto por sectores como por territorio dentro del archipiélago. En concreto, indicó que mientras ha habido sectores donde la facturación ha caído un 90 ó 100 por 100, otros han visto un saldo positivo debido a los nuevos hábitos acogidos por los ciudadanos.

De todos modos, la incendia del coronavirus en Canarias "ha sido intensa" por su dependencia del turismo, así como señaló se ha producido un cambio de hábitos que se observa a través de los gastos, ya que sectores como la alimentación han visto la mejora porque "la gente ha pasado de comer fuera de casa a comer en casa" o se ha producido una mayor inversión en el hogar, mientras que en el marco inmobiliario se ha registrado un comportamiento diferencial por la compra de vivienda de extranjeros, que "está teniendo un efecto negativo" en Canarias.

Sobre esto último y el hecho de que los precios se haya mantenido tanto en hostelería como en vivienda, Cardoso ha admitido que les ha sorprendido "positivamente" el que el ajuste de los precios "no ha sido significativo", lo que ha considerado que en parte tiene que ver con las políticas implementadas, tales como moratorias, créditos ICO, entre otras, ya que han permitido que empresas y familias "tengan acceso a una liquidez que en otras crisis no han tenido y, por tanto, no han tenido que malvender sus activos en los mercados para saldar sus deudas".

En este sentido, no augura caídas de precios "significativas" porque tampoco se contempla un sobreexceso de vivienda para vender, exponiendo que el sector inmobiliario entienden que "será uno de los que lidere la recuperación".

EFECTO "POSITIVO" DE LAS MEDIDAS PÚBLICAS

Por otro lado, sí que resaltó el efecto "positivo" de las medidas adoptadas por las administraciones públicas, que han permitido mantener los puestos de trabajo, apuntando que si bien se destruyó un 5 por ciento de empleo en el archipiélago, también es cierto que ha sido una tercera parte de la caída del PIB.

Así, ha expuso que el hecho de que Canarias haya sido una de las comunidades donde más ha crecido el gasto público y las finanzas públicas autonómicas "ha servido para suavizar" las cuentas autonómicas.

Por último, ha reconocido que la actividad económica "es bastante sensible" a los contagios, ya que la gente tiene miedo a poder contagiarse, por lo que "se encierra y empieza a reducir el gasto, sobre todo, en ámbitos sociales", de tal forma que una cuarta, quinta ola "sería negativa" a estas previsiones.

En relación con ello, ha indicado que si la crisis se alarga, un número "importante" de empresas se declarará insolvente y, por tanto, va a haber "alguna destrucción" de empleo.