El economista José Carlos Díez señala a las empresas como culpables de la inflación por "no" activar aún los salarios

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El experto y profesor de Economía en la Universidad de Alcalá (Madrid), José Carlos Díez, ha señalado a las empresas como las que en la crisis económica actual tienen la "culpa" de la inflación porque los salarios "aún no se han activado" y entiende que "deberían moderar esos márgenes".

"Yo creo que ahora la culpa de la inflación está siendo de las empresas, los salarios todavía no se han activado y las empresas deberían moderar esos márgenes y llegar a un acuerdo razonable con los trabajadores; los salarios tienen que subir porque si no va a haber mucha pérdida de poder adquisitivo pero que suban ordenadamente entorno a un 3 ó 4 por ciento", apuntilló.

Díez así lo ha expuesto en declaraciones a los periodistas antes de participar en un desayuno socieconómico de Cajamar, en Las Palmas de Gran Canaria, donde al ser cuestionado por el pacto de salarios ha considerado que "está muy complicado porque parece que no hay buena sintonía entre la patronal y sindicatos", por lo que ha apuntado que "sería deseable que el Gobierno no intervenga", ya que si no se "distorsiona la negociación colectiva".

En su reflexión sobre las perspectivas económicas y su repercusión en Canarias, Díez ha apuntado que "a corto plazo" está la actual "crisis energética, de materias primas y el tema de la inflación", siendo esto último "muy difícil de resolver porque es exógeno, no está controlado dentro de España", y ha matizado que se trata de un tema que "está pegando muy duro a las familias y en sitios de renta más bajas como Canarias les pega más duro".

Sobre esto último, dijo que muestra de ello es el "hundimiento de la confianza de los consumidores" en el primer trimestre del año.

Sin embargo, citó la parte "positiva, la del turismo", donde ha señalado que se están viendo datos "bastante esperanzadores" en el caso del archipiélago, donde las cifras de abril han sido "similares a 2019, lo normal es que la temporada de verano y otoño-invierno sea normal sin pandemia".

Por lo que ha augurado para las islas un escenario "de crecimiento bajo pero seguramente positivo" por el tema turístico en un panorama de "inflación, incierto dependiendo" de la guerra de Ucrania o Putin.

ESTA ES UNA CRISIS "MENOS DURA"

Actualmente España, dijo, se encuentra en estanflación --situación de estancamiento económica--, que es un escenario de "crecimiento débil, no negativo, con inflaciones altas", y que a su modo de ver "tiene una ventaja, que es una crisis menos dura que las dos anteriores", porque ha afirmado que las dos anteriores han sido "muy muy depredadores, con destrucciones de empleo masivas, esta no, no es una crisis de destrucción masiva".

Por contra, ha puntualizado, el problema de las estanflaciones está en que "si no las gestionas bien y no cortas la inflación rápido, se pueden prolongar mucho tiempo en escenarios donde la tasa de paro comienza a aumentar".

De todos modos para Díez "no depende tanto del Gobierno, depende más del Banco Central Europeo que va a empezar a subir los tipos de interés, y de las empresas. Ahora mismo la inflación se está generando por el tema empresarial y salarios".

En relación con ello, ha considerado que Bruselas "se está portando bastante bien con España y es un escenario bastante razonable" el que le ha pedido, ya que ha dicho "no va a haber reglas fiscales, no hay obligación de reducir el déficit, pero pide por favor que no se aumente el gasto público por encima del potencial, que debería estar sobre el 4 ó 5 por ciento", algo que entiende "es bastante prudente".

"Hemos aumentado mucho el gasto durante la pandemia y si se ejecuta bien los fondos europeos no debería haber problema para cumplir ese objetivo de gasto, creo que es un objetivo razonable, el problema sería que te empezaran a pedir ajustes porque eso te subiría la tasa de paro", apostilló.

Así, en su opinión, se debería hacer una "política fiscal neutral" y valorar el gasto público porque calificó de "barbaridad" el que España prevea revalorizar las pensiones, ya que se trata de un país que "vive a crédito desde el 2007".