Educación cifra en más de 10 millones los desperfectos en centros de Canarias y trabaja para declarar su emergencia

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha informado este jueves que trabaja en la valoración de los desperfectos ocasionados por la borrasca 'Therese' en los diferentes centros educativos del archipiélago para solicitar al Ejecutivo regional la declaración de emergencia de las obras necesarias para la "rápida" rehabilitación de estas instalaciones.

Al respecto, indica la consejería en nota de prensa que, a falta de dar por concluido el fenómeno meteorológico que afecta al archipiélago desde la pasada semana y poder realizar así una tasación exhaustiva, un informe preliminar de la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos cifra en más de 10 millones de euros los daños causados en medio centenar de colegios, institutos y centros integrados de Formación Profesional (FP).

El consejero canario de Educación, Poli Suárez, ha señalado que la declaración de emergencia de las obras "permitiría disponer de los recursos económicos del remanente presupuestario y la ejecución de las obras necesarias de manera más ágil y rápida".

Suárez, que estos días ha visitado y conocido de primera mano el estado de algunos de los centros afectados, aseguró que se va a seguir trabajando para que "todas las instalaciones dañadas por esta borrasca queden totalmente rehabilitadas lo antes posible".

Asimismo afirmó que se seguirá "acompañando a esos equipos directivos y docentes que han estado al pie del cañón, desviviéndose para proteger sus centros y a sus comunidades educativas, a la vez que mantener la actividad lectiva en una situación complicada".

Si bien la Consejería de Educación indicó que "aún no dispone del balance definitivo" de incidencias, hasta la recuperación de la normalidad y reapertura de los centros que han permanecido cerrados, durante los últimos días apuntó que se han registrado afectaciones de diferentes grados en instalaciones educativas de la isla de Gran Canaria (24), en Tenerife (17), Fuerteventura (3), Lanzarote (2), en La Palma (2) y La Gomera (2).

LA GOMERA, EN MODALIDAD TELEMÁTICA

En relación a La Gomera, Educación decretó este miércoles la suspensión de la actividad lectiva en los turnos de tarde y noche, así como el paso a modalidad telemática en toda la jornada de este jueves, 26 de marzo, en las enseñanzas que sea posible, tras la evolución experimentada por el fenómeno meteorológico y atendiendo a las indicaciones de evitar desplazamientos por carretera emitidas por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a través de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, y en coordinación con los servicios de emergencias insulares.

Señala que con las indicaciones de estos mismos organismos de emergencia, este jueves han retomado la actividad lectiva presencial los centros de las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, si bien se mantiene la vigilancia y atención a cualquier actualización de las previsiones e indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil.

De todas formas, en estas últimas islas, la consejería también ha adaptado la medida de retomar la presencialidad para los centros que presenten incidencias que puedan impedir el desarrollo de la actividad lectiva con normalidad, una vez llevada a cabo por parte de los equipos directivos la evaluación de los daños que han sufrido los centros.

Así, en esta situación de modalidad no presencial prevista para este jueves se encuentran todavía cuatro centros de la isla de Tenerife: los centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Vega, en Icod de los Vinos, y Playa de Las Américas, en Arona, ambos sin suministro eléctrico.

También el Instituto de Educación Secundaria (IES) Andrés Bello, en Santa Cruz de Tenerife, afectado por la rotura e inundación de la red de saneamiento, lo que obliga a mantener esta medida también el viernes; y el CEIP Aregume, en Los Silos, por riesgo de inundación derivado del desbordamiento del Barranco de Blas.

En cuanto a Gran Canaria, se encuentra en esta misma situación el CEIP Tagoror, en Santa Lucía de Tirajana, por filtraciones de agua en el techado del centro y la imposibilidad de reubicar al alumnado en otros espacios.

Asimismo en la última hora de la tarde de este miércoles, también en la isla de Gran Canaria, se confirmó la reanudación de la actividad lectiva presencial en el CEIP Cercado de Espino, una vez el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana procedió a la reapertura de la carretera GC-505 exclusivamente para tránsito vecinal, comunidad educativa y transporte escolar.

Por último, informan de que la mayoría de las afectaciones registradas en los centros educativos de las que los técnicos de la Consejería de Educación tienen constancia hasta el momento se trata de filtraciones, acumulaciones de agua e incidencias puntuales en infraestructuras como vallados, cubiertas o muros perimetrales, así como daños localizados en aulas, talleres o pabellones deportivos. Además, en algunos casos concretos, se han producido caídas de elementos o interrupciones puntuales de suministros.

De todas formas, afirman que la mayor parte de los centros podrá mantener su actividad lectiva con normalidad o con ajustes organizativos, como la reubicación de espacios o el cierre parcial de determinadas zonas.

Estas incidencias, aseguran, han sido atendidas "de forma coordinada" entre los equipos directivos, los servicios técnicos y la consejería, lo que ha permitido dar respuesta "de manera ágil y garantizar en todo momento la seguridad" de la comunidad educativa.

La Consejería de Educación recomienda a toda la comunidad educativa que siga con atención las actualizaciones que se emitan a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias, así como a las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, y extremar las precauciones en los desplazamientos.