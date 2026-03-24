Educación mantiene la actividad escolar de la mañana en Gran Canaria pero la suspende esta tarde y el miércoles

Archivo - Un hombre camina bajo la lluvia en Las Palmas de Gran Canaria, en Canarias (España) - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha decidido mantener durante la mañana de este martes la actividad lectiva y el comedor en los centros escolares en horario normal en la isla de Gran Canaria para evitar una aglomeración de los desplazamientos en estos momentos, ya que se prevé que la meteorología mejore en las próximas horas.

Según ha indicado la Consejería de Educación a Europa Press, esta decisión se ha adoptado en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, si bien ha decidido la suspensión de las clases durante la tarde de este martes.

También se ha decidido suspender la actividad lectiva presencial este miércoles, de tal forma que pasará a telemática.