Educación señala que la actividad lectiva no presencial en Canarias discurre con normalidad

Adolescentes usando un ordenador para hacer sus deberes. - ANTONI SHKRABA STUDIO / PEXELS.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha señalado que la actividad lectiva no presencial en el archipiélago ha transcurrido este viernes "con normalidad".

Señala la Consejería regional de Educación en su balance del inicio de la jornada lectiva de este viernes en Canarias, marcada por la suspensión de la actividad presencial en todo el archipiélago debido al paso de la borrasca 'Therese', destaca que la jornada "se está desarrollando con normalidad en todas las islas, sin incidencias reseñables" en las conexiones telemáticas.

En este sentido, matiza que el sistema ha respondido "de forma adecuada" pese a la incorporación "simultánea de todo el archipiélago a esta modalidad, lo que ha garantizado" el seguimiento de la actividad educativa por parte del alumnado y el profesorado.

Esta situación se ha producido tras las medidas adoptadas por la Consejería regional de Educación ante los episodios meteorológicos adversos que llevaron a implantar la modalidad no presencial durante la jornada de este jueves en las islas de La Palma, La Gomera, Tenerife, El Hierro y La Graciosa, así como en Gran Canaria en los turnos de tarde y noche, extendiéndose durante este viernes a la totalidad del archipiélago.

De esta forma, en un contexto marcado por las condiciones meteorológicas adversas y por la recomendación de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, a través de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, de evitar desplazamientos, subrayan que los recursos digitales habilitados "han permitido dar continuidad" al servicio educativo.

Sobre la afección de la borrasca en las infraestructuras educativas, desde Educación matizan que pese a no tener un balance completo hasta el próximo lunes, cuando los centros retomen la actividad presencial, se han registrado por el momento cinco incidencias en el archipiélago durante este viernes.

Entre las incidencias se encuentran el desplazamiento de aparatos de aire acondicionado en el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria debido al viento; la caída de un árbol en la entrada del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Rafael Gómez Santos, en el municipio grancanario de la Vega de San Mateo, así como filtraciones producidas por las lluvias en los ceips Los Llanetes, en Valsequillo, y en el Taibique, en el El Pinar de El Hierro.

Estos incidentes se incorporan al comunicado durante la jornada de este jueves en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Cruz Santa, en Los Realejos, Tenerife, donde fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia para asegurar el techado del pabellón escolar.