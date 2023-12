Elma Saiz presidirá mañana la Conferencia Sectorial de Migraciones en el segundo año con más llegadas de la Historia

La reunión tratará también el reparto de niños migrantes solos



MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, presidirá este jueves la Conferencia Sectorial de Migraciones, que estaba prevista para finales de noviembre pero que tuvo que cancelarse por "falta de quórum", y en la que el Gobierno abordará con las comunidades autónomas la respuesta ante la llegada de migrantes a las costas españolas.

Según el orden del día de la reunión, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno analizará con los consejeros de las comunidades autónomas los informes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre los avances en la normativa e instrumentos europeos y la normativa española en materia de migraciones; sobre la situación actual del Sistema de Acogida de Protección Internacional, y sobre la planificación en la gestión y la respuesta a las llegadas de migrantes a costas españolas.

También hablarán sobre la problemática asociada a la distribución de menores no acompañados, y examinarán el Informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre las fuentes de información disponibles en materia de acogida y acuerdo sobre la creación de un grupo de trabajo técnico sobre información en materia de acogida.

No obstante, fuentes autonómicas han señalado a Europa Press que ninguno de los puntos del días serán votados, ya que todos contemplan que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones facilite información a las comunidades.

"De esta Conferencia esperamos seguir poniendo los acentos en lo que está representando para Canarias la llegada de más de 37.000 personas en este último año, batiendo el récord de la anterior crisis de los cayucos del año 2006.

Fuentes del Gobierno canario han señalado a Europa Press que van a poner el acento sobre qué quieren para Canarias: estabilidad en los recursos; poder tener financiación para la atención a los menores; que se cambie la normativa para que esa solidaridad entre ccaa sea una corresponsabilidad; y que el Estado compense a Canarias por los gastos sanitarios que ha conllevado la inmigración". Desde el archipiélago reucerdan que este año han llegado a las islas más de 37.000 personas, batiendo el récord de la anterior crisis de los cayucos de 2006.

Además, el Ejecutivo canario ha tramitado la solicitud de reuniones a los ministros de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; Migraciones, Elma Saiz; e Infancia, Sira Rego, para abordar la situación de los 4.461 menores no acompañados tutelados por la comunidad autónoma. El Gobierno de Canarias viene planteando la necesidad de introducir una modificación en la Ley del Menor y establecer un mecanismo de corresponsabilidad del que participen el resto de las comunidades autónomas, de forma que no recaiga solo en Canarias la tutela y atención de los niños y niñas no acompañados.

Desde 2021 hasta finales de noviembre se ha derivado a 365 menores a otros territorios y en la última Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se acordó derivar a otros 339 menores de las islas a la Península, pero todavía no se han llevado a cabo estas derivaciones que el Ejecutivo canario califica de "insuficientes".

Por su parte, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha avanzan que van a solicitar mayor coordinación por parte del Gobierno de España en el traslado de migrantes a las comunidades autónomas "Nos gustaría que las políticas migratorias salieran de la polarización y la tensión política española", han añadido desde el Gobierno vasco.

La celebración de la Conferencia Sectorial de Migraciones estaba prevista para el lunes 20 de noviembre, cuando todavía era ministro de esta rama José Luis Escrivá, pero se canceló el día anterior por la falta de quórum de los representantes de las comunidades y ciudades autónomas al ser menos de la mitad (9) los que podían asistir.

Previamente, el 31 de octubre, Escrivá había mantenido una reunión informativa por viodeoconferencia con los consejeros de asuntos migratorios de las 17 comunidades autónomas, así como con responsables de 22 ayuntamientos de las mayores ciudades de España y de las que están acogiendo mayor número de personas migrantes en relación a su población y con la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo; y el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas.

En la reunión, las autonomías exigieron la celebración de una conferencia sectorial ante la crisis migratoria. También esta reunión había sido una demanda del PP que criticó la inacción del Gobierno "que no ha hecho nada hasta este momento, hasta que Pedro Sánchez no ha sentido la presión del Gobierno de Canarias, y del resto de comunidades y municipios, pidiendo una conferencia sectorial que no se ha convocado".

De igual forma, la conferencia sectorial fue solicitada "con carácter urgente" por la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, que además pidió más "coordinación y la definición de protocolos claros" para poder prever y actuar desde los Ayuntamientos en dramas que "cada vez se producen con más asiduidad".

Un total de 52.945 migrantes han llegado a España de forma irregular en lo que va de año, un 76,2% más que en el mismo periodo de 2022, cuando llegaron 30.048, según el informe quincenal del Ministerio del Interior, con datos acumulados del 1 de enero al 15 de diciembre de 2023. De ellos, 37.187 alcanzaron las Islas Canarias, un 140,4% más (21.721 más) que en los mismos meses del año anterior.

De este modo, 2023 es ya el segundo ejercicio con más llegadas de migrantes de forma irregular a España después de 2018 (más de 57.000 llegadas) y el primero a Canarias, por delante del año 2006, cuando se produjo la llamada 'crisis de los cayucos' y arribaron al archipiélago 31.678 personas.

Al respecto, el Ministerio de Inclusión ha dispuesto nuevos centros para la atención de migrantes. El primero de ellos fue el cuartel General Arteaga de Carabanchel (Madrid), que acogió desde el pasado viernes 10 de noviembre a los 170 primeros migrantes y que podría llegar a albergar a entre 1.200 y 1.400 personas, según indicaron fuentes de Defensa.

A este dispositivo se ha sumado el Centro de Emergencia, Acogida y Derivación en el Hospital Naval de Cartagena, donde desde el viernes 17 de noviembre se acogió a las 120 primeras personas migrantes; y la base militar Primo de Rivera de Alcalá de Henares (Madrid) que el pasado 28 de noviembre recibió un primer contingente de 270 inmigrantes provenientes de Canarias.