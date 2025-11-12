ELMASA participa en un proyecto europeo para mejorar la eficiencia de la desalación y reducir el impacto ambiental

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa canaria ELMASA Tecnología del Agua participa como socio en IDIWATER, un proyecto de investigación aplicada liderado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) dentro de la plataforma DESAL+ LIVING LAB que busca hallar soluciones que mejoren la eficiencia de la desalación y reduzcan el impacto ambiental del proceso.

En un comunicado, la compañía ha explicado que esta iniciativa europea impulsa soluciones innovadoras para afrontar los principales retos del ciclo del agua, especialmente en territorios insulares como Canarias.

Se trata de un proyecto que está cofinanciado por el programa INTERREG MAC 2021-2027, con una aportación del 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

De esta manera, la empresa canaria formará parte de una línea de trabajo orientada al desarrollo de nuevos pretratamientos, estrategias de limpieza y enfoques de reducción de recursos para desaladoras con toma abierta con el objetivo de mitigar el ensuciamiento biológico y mejorar el rendimiento de las membranas, reduciendo a su vez el consumo energético y de productos químicos.

Al respecto, el director de Operación y Mantenimiento de ELMASA, Javier Sánchez, ha comentado que se buscan estrategias operativas "más precisas" para mantener las membranas con menor impacto, con más eficiencia y conseguir una mayor fiabilidad del sistema.

Para ello, está construyendo una planta piloto modular con capacidad variable que permitirá trabajar con distintos esquemas de pretratamiento y evaluar soluciones en condiciones reales.

PROYECTO IDIWATER

Además, el proyecto IDIWATER incorpora un componente formativo orientado a la atracción y capacitación de perfiles técnicos jóvenes, contribuyendo al ecosistema profesional del sector hídrico en Canarias.

Los resultados de la iniciativa están enfocados a mejorar la eficiencia, sostenibilidad y fiabilidad del suministro de agua en entornos como el canario, donde la desalación es esencial para garantizar el abastecimiento.

"Este proyecto permite vincular experiencia operativa con innovación aplicada, aportando soluciones reales desde Canarias a retos globales", concluyó Sánchez.