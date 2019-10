Los empresarios palmeros apoyan el TMT por suponer un "revulsivo" turístico

Publicado 19/10/2019 12:58:37 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma ha manifestado su apoyo a la instalación del Telescopio de Treinta Metros (TMT por sus siglas en inglés) en la isla de La Palma. Desde la Asociación indican que esta infraestructura, como ya lo es el resto del complejo del Roque de Los Muchachos, supondrá un importante apoyo para el desarollo socioeconómico de la isla.

Según los empresarios, "no solo se situará a La Palma en la vanguardia del conocimiento, sino que el TMT supondrá un empuje importante para el sector empresarial palmero por todo trae consigo. Tener el mayor telescopio óptico del Hemisferio Norte hasta el momento significará un revulsivo turístico que repercutirá de manera positiva no solo en este sector, sino también en el pequeño y mediano comercio insular. Y esto sin hablar de los múltiples puestos de trabajo que surgirán no solo para la construcción del TMT, sino para su día a día una vez comience a funcionar, algo que también generará economía".

Por todo ello, desde la Asociación de Empresarios Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma apoyan totalmente la labor que se está haciendo desde las diferentes instituciones para que finalmente el Telescopio de Treinta Metros se instale en Puntagorda.