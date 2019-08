Enaire gestiona en Canarias más de 207.000 vuelos entre enero y julio, un 3,1% más

Publicado 14/08/2019 16:36:30 CET

En julio se batió en dos ocasiones la cifra de mayor tráfico pero el ritmo de crecimiento fue menor

SANTA CRUZ DE TENERIFE/MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Enaire, gestor de la navegación aérea en España, cerró el periodo enero-julio con 207.816 vuelos gestionados por el Centro de Control Aéreo de Canarias, lo que supone un crecimiento del 3,1% respecto al mismo periodo del año anterior. En julio, se alcanzó la cifra de 29.970 vuelos gestionados, un 0,7% más.

A nivel nacional, más de 1,23 millones de vuelos se gestionaron en el espacio aéreo español entre enero y julio, 1.238.633 operaciones aéreas en concreto, cifra que supone un 4% más que en el mismo periodo de 2018 y un ritmo menor al registrado hace un año.

En el mes de julio, fueron más de 22.000 vuelos los gestionados en el espacio aéreo español, un 2% más que en el mismo mes de 2018. El mes pasado se superó en dos ocasiones la cifra de mayor tráfico de 2018 muy por encima de los 7.000 vuelos diarios: el 20 de julio (7.425 vuelos) y el 13 de julio (7.389 vuelos).

El tráfico aéreo nacional creció en julio un 5,4% (41.285 vuelos), mientras que los sobrevuelos (que no tienen origen ni destino en un aeropuerto español) registraron un avance del 6% (46.058 vuelos). De su lado, los vuelos internacionales hasta 133.376, un 0,3% menos.

Los aumentos fueron generalizados en todos los centros de control el mes pasado: Sevilla (+4,9% y 41.545); Madrid (+2,4% y 112.211); Barcelona (+1,6% y 110.407); Canarias (+0,7% y 29.970) y Palma (-2,1% y 46.804 vuelos).

No obstante, el crecimiento del tráfico aéreo en julio fue a un ritmo menor que en el año anterior tanto en el mes de julio (+2% vs +3,1% en 2018) como en el acumulado (+4 vs +5,2%), así como respecto a los meses previos, según se desprenden de los datos.

DESCENSO DE VUELOS INTERNACIONALES A LAS ISLAS.

En un comunicado, el gestor de navegación aérea explica que este efecto es debido en gran medida al descenso de los vuelos internacionales, principalmente en Canarias (-9,2% vs mes de julio de 2018) y Baleares (-3,3% vs mes de julio 2018), además de un "enfriamiento" en los vuelos nacionales respecto al año anterior, que han registrado un aumento del 5,4% frente al 7,4% que alcanzaron en julio de 2018.

Del total de vuelos gestionados hasta julio, 718.599 fueron internacionales (+2,7%), y 252.027 nacionales (+4,9%), aunque los que más crecieron porcentualmente, un 6,8% más, fueron los sobrevuelos (268.007) aquellos que no tienen destino en un aeropuerto español de la red de Aena.

Hay que recordar que Eurocontrol sacará unos 1.000 vuelos cada día del centro de Europa este verano para evitar un 'colapso' y España asumirá entre 150 y 160 sobrevuelos más al día en su espacio aéreo para ayudar a descongestionar las demoras en zonas como Francia y Alemania.

DATOS ACUMULADOS.

De enero a julio, todos los centros de control registraron aumentos en el número de vuelos gestionados: Madrid contabilizó 688.578 vuelos (+3,8%); el de Barcelona gestionó 563.086 vuelos (+4,8%); Sevilla con 245.447 (+7,5%); Canarias con 207.816 vuelos (+3,1%) y Palma, con 186.809 vuelos (+2,1%).

Así, en el centro de Madrid se gestionaron 359.138 vuelos internacionales (+2,6%) y 119.857 vuelos nacionales (+3,4%), que se suman a 209.583 sobrevuelos (+6,3%).

Le siguió el centro de Barcelona con 395.400 vuelos internacionales (+4,2%), 106.129 vuelos nacionales (+4,4%) y 61.557 sobrevuelos (+9,8%). En Canarias se gestionaron 99.242 vuelos internacionales (-2,6%) y 85.778 vuelos nacionales (+5,2%), así como 22.796 sobrevuelos (+25,4%).

Por su parte, en el centro de Sevilla se gestionaron 119.379 vuelos internacionales (+5,2%) y 66.399 vuelos nacionales (+10,3%), que se suman a 59.669 sobrevuelos (+9,2%). Finalmente, en el centro de Palma se gestionaron 125.213 vuelos internacionales (+2,1%), 161.229 vuelos nacionales (+2,4%) y 367 sobrevuelos (-21,4%).

En la red de ENAIRE un vuelo se contabiliza en función de la ruta y el espacio aéreo que atraviesa. Por ejemplo, un vuelo que sale de Madrid-Barajas con destino a Barcelona-El Prat se contabilizará en el Centro de Control de Madrid y en el Centro de Control de Barcelona. El espacio aéreo español es el cuarto en Europa por volumen de tráfico y gestiona 2 millones de vuelos al año (más de 250 millones de personas).