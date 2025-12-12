Enaire gestionó cerca de 394.500 vuelos en Canarias hasta noviembre, un 5,2% más que en 2024

Centro de control de Enaire de Canarias. - ENAIRE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Enaire ha gestionado 393.465 vuelos en las islas Canarias entre enero y noviembre, lo que supone un 5,2% más que en el mismo periodo del año anterior,

De esta cifra, 189.445 fueron conexiones internacionales (+6,9%), 162.062 nacionales (+2,3%) y el resto, 41.958 fueron sobrevuelos (+8,9%), según informa el gestor de navegación aérea en un comunicado.

Sólo en noviembre, los vuelos gestionados por Enaire en Canarias fueron 38.138, un alza del 0,5% en comparación al mismo mes de 2024. De ellos, 19.870 fueron operaciones internacionales (+0,9%), 13.989 nacionales (-3,6%) y 4.279 sobrevuelos (+14,2%).

Mientras, en el conjunto de España, hubo cerca de 2,3 millones de vuelos entre enero y noviembre, lo que supone un 4,7% más que en el mismo periodo del año anterior. El incremento del tráfico acumulado en España supera en casi un punto porcentual la media europea (+3,9%) y en 14,4 puntos en relación al mismo periodo de 2019, antes de la pandemia de Covid-19.

En los primeros once meses, los vuelos internacionales superaron el 1,3 millón de vuelos, un 5,6% más interanual. Los sobrevuelos (525.090), que no tienen su origen ni destino en un aeropuerto español, aumentaron un 6,1%, y los nacionales (432.138), un 0,5% más%.

Todos los centros de control de Enaire aumentaron el número de vuelos gestionados de enero a noviembre: Sevilla registró 525.945 vuelos (+6,5%); Barcelona, 1.101.794 (+5,4%); Canarias, 393.465 (+5,2%); Madrid, 1.236.785 (+4,8%); y Palma, 365.815 (+2,4%).

En el mes de noviembre, los vuelos gestionados por el gestor fueron 179.302, un alza del 4,3% en comparación al mismo mes de 2024. Este ritmo de crecimiento es muy superior al registrado en la etapa prepandemia, ya que casi lo duplica.

Los sobrevuelos en este periodo (43.581) aumentaron un 7,7%; los internacionales (99.808), un 5,2% más, y los nacionales (35.913), un 1.6% menos.

El aumento del tráfico aéreo en España en el pasado mes es 0,5 puntos porcentuales menos que la media europea (+4,8%), si bien supera en 20,4 puntos porcentuales si se compara con la de 2019.

Por último, todos los centros de control de Enaire aumentaron el número de vuelos gestionados en el undécimo mes: Barcelona, 77.253 vuelos (+6,6%); Sevilla, 45.117 (+5,8%); Madrid, 105.461 (+4,1%); Canarias, 38.138 (+0,5%) y Palma, 15.484 (+0,2%).