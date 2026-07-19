Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en una cueva de la costa de Santa Cruz de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido encontrado en la tarde de este viernes, 17 de julio, en una cueva de la costa de Santa Cruz de Tenerife, según ha confirmado la Policía Nacional.

La alerta la dio un senderista que se encontraba por la zona durante la tarde del viernes y hasta el lugar se desplazaron agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional que pudo certificar el hallazgo.

Actualmente efectivos de dicho grupo investigan las causas que rodean la muerte de esta persona.