Encuentran muerto al conserje del CEIP Poeta Francisco Tarajano de Telde (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida del conserje del CEIP Poeta Francisco Tarajano de Telde, en Gran Canaria, se ha encontrado en su dormitorio después de que sus familiares dieran la voz de alarma tras varios días sin saber nada de él.

El hombre fue encontrado en el dormitorio de su vivienda, en el interior del colegio, en la tarde de este lunes, después de que agentes de la Policía Nacional fueran comisionado por sus familiares tras días sin tener noticias del mismo.

Una vez en el colegio, los agentes comprobaron que no respondía nadie, por lo que activaron a los bomberos para poder acceder al interior del centro, encontrando el cuerpo sin vida del hombre, en avanzado estado de descomposición, en su dormitorio, según ha indicado la Policía Nacional.

De todos modos, el cuerpo no presentaba signos de violencia y se decretó el levantamiento del cadáver por muerte natural.