La Estación de Penitencia de Jesús de la Salud y Esperanza de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, se celebra mañana

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Esperanza de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, celebrará este domingo, 29 de marzo, a partir de las 19.00 horas, la Estación de Penitencia.

Las aproximadamente 420 personas que participarán en esta Estación de Penitencia, entre cortejo de nazarenos, costaleros, autoridades y bandas de música, entre otros, saldrán desde la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en el barrio de Vegueta, según ha informado la hermandad en nota de prensa.

En cuanto al recorrido, que se realizará por las calles de Vegueta, aumentará este año, de tal forma que comenzará por Plaza de Santo Domingo para continuar por García Tello, San Marcos, López Botas, Reyes Católicos, Calle Toledo, Felipe Massiu Falcón, Plaza del Pilar Nuevo, Herrería, San Marcial, Obispo Codina, llegando a la Santa Basílica Catedral sobre las 20.30 horas.

Tras ello, se realizará la parada de la Estación de Penitencia en la Santa Basílica Catedral, que tendrá una duración aproximada de 45 minutos, para seguidamente volver a la Parroquia Santo Domingo de Guzmán en un recorrido por las calles de Espíritu Santo, San Agustín, Luis Mesa Suárez, Plaza de San Agustín, Doctor Chil, Luis Millares y Plaza Santo Domingo para entrar las imágenes en su parroquia sobre las 00.00 horas.