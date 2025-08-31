En estado crítico un motorista al chocar con un turismo y salir despedido varios metros en Agüimes (Gran Canaria)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 30 años se encuentra en estado crítico tras chocar sobre las 01.40 horas de este domingo con un turismo en la bajada hacia Arinaga (GC-191), dentro del municipio de Agüimes (Gran Canaria), y salir despedido varios metros, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal atendió al hombre de politraumatismos de carácter grave, por lo que fue estabilizado y trasladado en estado crítico en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil se hicieron cargo del atestado correspondiente.