Estado, Gobierno de Canarias y Cabildo rubrican su compromiso para impulsar el tren de Gran Canaria

El ministro, Ángel Víctor Torres; el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, Antonio Santano; el presidente del Canarias, Fernando Clavijo; el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez; y el presidente del Cabildo, Antonio Morales - CEDIDO POR MINISTERIO DE TRANSPORTES

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, el de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria han rubricado este miércoles un protocolo para mejorar la movilidad en la isla con el que se comprometen, entre otros temas, a impulsar el proyecto del tren en la isla.

Se trata de un paso previo para poder contar próximamente con un convenio y una ficha financiera que hagan realidad esta iniciativa en la que la Corporación insular lleva trabajando al menos desde que se creara la entidad pública Ferrocarriles de Gran Canaria en el año 2009.

Así se ha puesto de manifiesto durante la firma del protocolo, que contó con la asistencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, Antonio Santano; el presidente del Canarias, Fernando Clavijo; el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

(Habrá ampliación)