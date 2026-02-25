En estado grave una bañista de 65 años tras ser rescatada del mar en parada cardiorespiratoria

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una bañista, de 56 años de edad, ha sido trasladada este miércoles al Hospital en estado grave después de haber sido rescatada del mar con una parada cardiorrespiratoria en la playa del Bobo, en el municipio de Adeje, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:07 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el lugar, personal del servicio de socorrismo en playas le inició las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar. A su llegada, personal del Servicio de Urgencias Canario continuó con la reanimación avanzada, revirtió la parada cardiorrespiratoria y estabilizó a la paciente.

La afectada, con un traumatismo craneal y parada cardiorrespiratoria, revertida, fue trasladada con pronóstico grave en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.